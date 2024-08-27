Похмура картина. Що буде з людиною, якщо їй не пощастить потрапити у вир (відео)

Дослідники попереджають, що, потрапивши у вир, людині може бути складно вибратися з нього.

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Вири з'являються, коли вода, що швидко тече, взаємодіє з іншими течіями та перешкодами. Коли вода стикається з гідним противником, вона починає закручуватися по низхідній спіралі, створюючи вихор, здатний затягувати предмети та тварин, які випадково опинилися поблизу, пише IFLScience.

Деякі вири маленькі та недовговічні, проте інші можуть бути величезними та приводяться в рух постійними течіями. Найнебезпечніші з них відомі як вири. Але що станеться з людиною, якщо їй не пощастить бути затягнутою в такий вир?

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Що буде з людиною, яка потрапила у вир

Дослідники зазначають, що рух зустрічних течій здатний затягнути у свою "пащу" невеликі предмети, тварин або людей, а часом постраждати можуть навіть великі човни. Занурення у вир може бути неймовірно небезпечним, оскільки рух здатен дезорієнтувати людей і позбавити їх повітря.

Наприклад, за словами Стюарта Фоулстоуна, якому не пощастило опинитися затягнутим у вир, його першим інстинктом було спробувати виплисти з "вихору", але це виявилося вельми болючим. У цей момент до його шолома була прикріплена камера GoPro, а тому після щасливого фіналу Фоулстон зміг переглянути кадри інциденту.

Загалом він перебував під водою близько 3,5 хвилин, унаслідок чого його потягнуло майже на саме дно річки, де тяга виру ослабла, а тому чоловікові вдалося вибратися з пастки. На щастя, Фоулстона помітили люди, які пропливали повз на каяках, і витягли його з води.

Дослідники зазначають, що глибина, на яку людину може затягнути вир, залежить від кількох чинників, зокрема:

розміру виру;

його потужності.

На жаль, далеко не всім, кому не пощастило опинитися у вирі, змогли вибратися з нього. У таких випадках тіла, як правило, тонуть, якщо на людині не було рятувального жилета. Річ у тім, що повітря в людському тілі підтримує його на плаву, але пізніше тіло спливає на поверхню водойми через розкладання, яке вводить у тканини більше газів.

Як утворюються вири

Відомо, що вири можуть утворюватися кількома способами, але здебільшого це відбувається, коли протилежні течії стикаються та закручуються навколо одна одної. Щось подібне також може статися, коли одна течія зустрічає перешкоду.

Дослідники зазначають, що є й інший спосіб, який зустрічається рідше. Причиною виникнення виру також може стати раптове утворення карстових лійок, створених печерами, що обрушуються. Через обвалення вода затоплює порожнисту структуру, створюючи вир, схожий на той, коли ми спускаємо воду у ванній.

Різні способи утворення вирів означають, що часом вони можуть з'явитися раптово і без попередження. Так чи інакше, незалежно від способу утворення виру, єдиний спосіб залишитися в безпеці — триматися від нього якомога далі.

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