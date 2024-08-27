В тибетском леднике найден древний "ящик Пандоры": таит в себе 1700 замороженных вирусов

Исследователи считают, что этот кладезь древних микробов содержит самую вирусную информацию, когда-либо обнаруженную учеными в леднике.

Related video

В условиях климатического кризиса ученые стремятся исследовать как можно больше ледников, пока они все еще остаются нетронутыми. На закипающей планете, температура которой постоянно повышается, мы все чаще становимся свидетелями гибели огромного количества ледников — их настолько много, что в Исландии даже решили открыть первое в мире символическое кладбище ледников, пишет Popular Science.

В новой экспедиции ученые отправились на высоту более 6 000 метров в Гималаи, чтобы собрать огромные образцы местного ледника. По словам палеоклиматолога и гляциолога из Университета штата Огайо Лонни Томпсона, им с коллегами пришлось использовать целое стадо яков, чтобы доставить глыбы льда к грузовику-рефрижератору. Но, по мнению команды, оно того стоило — ученые получили доступ к "кусочку древней экологической истории планеты".

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам команды, им удалось обнаружить то, что ранее никогда не было задокументировано. Например, сохранившиеся геномы 1705 видов вирусов, возраст которых составляет не менее 41 000 лет. Из ледяного керна, взятого с ледника Гулия на Тибетском плато, Томпсон с коллегами обнаружили и каталогизировали примерно в 50 раз больше вирусной информации, чем ученые когда-либо в целом получали ее от ледников.

Теперь авторы исследования считают, что полученные ими результаты являются ничем иным, как "окном в климатическое прошлое Земли". Более того, ученые полагают, что новые данные позволят нам лучше понять микробное будущее планеты, к которому мы движемся.

Часто, когда речь идет об извлечении древних замороженных вирусов, это связано с риском для человека. К счастью, не в этот раз. Исследователи отмечают, что все 1705 геномов, извлеченных из керна Гулии, принадлежат вирусам прокариот. Простыми словами, они заражают бактерии и археи, но безопасны для людей, животных и растений.

И все же древние микробы когда-то играли важную роль в местной среде, а потому понимание их разнообразия и эволюции чрезвычайно важно для человечества. По словам соавтора исследования Мэтью Салливана, вирусы способны формировать экологический метаболизм экосистемы, а потому нам важно его понимать. Кроме того, среди этих ледниковых архивов есть вирусы, которые потенциально играли ключевую экологическую роль в прошлом до замерзания.

Команда считает, что собранные ими данные являются основополагающими для понимания всего, что связано с тем, как наша планета выглядела раньше. Сбор этих 1700 геномов теперь дает ученым, работающим с ледниками в других местах, возможность раскрыть истории, которые находятся в этих других "ледяных морозильниках".

В ходе исследования ученые извлекли из образца всю ДНК, которую только смогли. В общей сложности они исследовали 9 секций ледяного керна длиной 310 метров, каждый из которых представлял разный временной горизонт и климатический период. Самому молодому образцу, исследованному учеными, 160 лет, а самому старому — 41 000.

Ученые изучили ДНК и обнаружили, что вирусное сообщество планеты варьировалось в зависимости от климатических условий, зафиксированных на определенной глубине и в определенное время в керне. Фактически ученым удалось заметить четкие сдвиги в вирусах, существовавших в более холодном и более теплом климате.

Авторы исследования отмечают, что их работа, по сути, является самой полной в своем роде. Еще более удивительным кажется то, что вся эта информация была получена учеными всего из одного керна ледника. Климатологи также надеются, что в будущем смогут включить эту информацию в свои оценки и прогнозы, что позволит увеличить их точность.

Ранее Фокус писал о том, что изменение климата затронет всех: названы лучшие места для переселения в течение 50 лет.