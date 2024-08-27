Киты сами создают и использую искусные орудия для охоты: получают в 7 раз больше пищи (видео)

Исследователи рассказали, какую тактику используют морские гиганты, чтобы заманить в ловушку свою крошечную добычу.

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Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для самых больших животных на Земле. Ученые сосредоточились на том, чтобы понять, какую тактику они используют для охоты: оказалось, что горбатые киты создают и используют искусные орудия для охоты и теперь мы знаем какие, пишет Science Alert.

Команда из Гавайского университета в Маноа использовала камеры, чтобы посмотреть на то, что происходит в океане глазами китов. Результаты показывают, что горбатые киты (Megaptera novaeangliae) не просто выпускают случайные пузыри, а настраивают их и направляют таким образом, чтобы поймать как можно больше пищи.

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По словам соавтора исследования, морского биолога Ларса Бейдера, они с коллегами наблюдали за одиночной охотой горбатых китов на юго-востоке Аляски и обнаружили, что они создают сложные сети из пузырей для ловли криля — крошечные существа, похожие на креветок.

Наблюдения показывают, что киты выпускают пузыри в узорах, формирующих сети с внутренними кольцами, а также активно контролируют такие детали как:

количество колец;

размер сети;

глубину сети;

расстояние между пузырями.

Исследователи считают, что этот метод позволяет морским гигантам ловить в 7 раз больше добычи за одно кормовое погружение без дополнительных затрат энергии. Это удивительное поведение горбатых китов теперь ставит их в ряд редких животных, которые изготавливают и используют собственные орудия для охоты.

Новый метод загона криля поразил ученых своей изобретательностью. Команда наблюдала как киты ныряли глубоко, плавая кольцом вокруг косяка добычи и выпуская по мере движения пузыри. Поднимающееся кольцо образует нечто похожее на цилиндрическую стену вокруг добычи, что не дает ей разбегаться, когда кит, разинув рот, подплывает снизу.

Исследователи полагают, что эта стратегия охоты, вероятно, является усвоенным поведением. Простыми словами, вовсе не все горбатые киты охотятся таким образом, а потому ученые считают, что разные группы развили разные стратегии. Кроме того, ученые заметили, что несколько китов могут охотиться вместе, используя одну и ту же стратегию.

В ходе исследования ученые оснастили китов камерами и датчиками, что позволило им наблюдать за животными под толщей воды. Кроме того команда использовала беспилотники, чтобы заснять поведение китов с высоты птичьего полета. В общей сложности ученые задокументировали 83 пузырьковые сети, созданные отдельными китами, что позволило им изучить форму и размер пузырьков в сети, а также расстояние между ними. Далее ученые использовали эти данные для анализа того, как они влияют на скорость потребления добычи.

Датчики также позволили отследить частоту дыхания китов, кинематику выпада и поведение при нырянии. В результате ученые смогли изучить энергетические затраты китов на создание пузырьковой сети. Результаты показывают, что пузырьковые сети увеличивают количество добычи, которую кит может поймать и съесть, без дополнительных затрат энергии.

Таким образом ученые поставили горбатых китов на один пьедестал с воронами, попугаями, орангутанами и шимпанзе, которые изготавливают и используют собственные орудия для охоты.

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