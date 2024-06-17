Самый гибкий кит в океане. Ученые раскрывают "акробатику" крупнейших животных на Земле (видео)

Новые кадры, снятые дроном, показывают, как морские гиганты маневрируют всем своим телом во время кормления.

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Океан покрывает более половины поверхности планеты и является домом для крупнейших животных на Земле — китов. В новом исследовании, в ходе видеосъемки ученые у побережья Антарктического полуострова смогли разгадать "акробатику" крупнейших в мире животных и то, что позволяет им быть столь гибкими и изобретательными во время кормления, пишет BBC.

По словам доктора Ари Фридлендера из Калифорнийского университета в Санта-Крус, во время съемки им удалось запечатлеть, как кит использует свой четырехметровый плавник, чтобы охватить свою добычу сетью пузырей и загнать ее в ловушку известную, как "сетка из пузырей".

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Исследователи отмечают, что взмах ласта показывает, насколько адаптируемыми и творческими могут быть киты. Более того, по словам Фридлендера, горбатые киты "гораздо более акробатичны", чем любой другой вид того же размера. Любопытно, что горбатые киты являются единственным на планете видом, производящим такие одиночные "пузырчатые сети". Подробности такого метода, увы, можно увидеть лишь с высоты, а потому использование камер дронов, по сути, произвело революцию в возможностях ученых изучить морских гигантов.

Кадры извивающихся и поворачивающихся горбатых китов также показывают, насколько эффективно они способны маневрировать своими огромными телами. По словам Фридлендера, из-за огромных размеров хвосты и ласты используются китами для поворота, что делает их самыми акробатичными китами в океане.

Исследователи отмечают, что съемка с дронов также позволила пролить свет на то, как популяции китов восстанавливаются после китобойного промысла, в результате которого некоторые виды китов вымерли, а другие оказались в уязвимом положении. Исследователям удалось запечатлеть самку кита с детенышем, что дает надежду на восстановление вида.

По данным исследования, численность серых китов у северо-западного побережья Тихого океана сократилась примерно на 13% Фото: Kevin C Bierlich

С помощью дронов ученые также могут измерять тела китов и обнаружили нечто тревожное. За последние несколько лет тела китов значительно уменьшились. Например, серый кит, родившийся в 2020 году, достигнет длины тела взрослой особи на 1,65 метра короче, чем кит, рожденный до 2000 года. Исследователи полагают, что такое сокращение размеров тела, вероятно, связано с изменением климата, влияющим на запасы продовольствия.

В то же время, по словам доктора Энрико Пиротта из Университета Сент-Эндрюс, такое сокращение размеров тела также может указывать на то, что популяция серых китов начинает сокращаться или она нездорова. Дело в том, что размер играет решающее значение для животных — это влияет на их поведение, физиологию, а также экосистему, частью которой они являются.

Дроны способны фиксировать игривое взаимодействие, например, этих двух горбатых китов с тюленем Фото: NOAA

Дроны не только помогают исследователям отслеживать возникающие угрозы для китов, но и проливают новый свет на некоторые интересные модели поведения морских млекопитающих. Например, наблюдая с помощью дронов за кормлением китов, ученые получают представление о том, как животные учатся и сотрудничают. Как правило, одно животное образует "сеть пузырей", тогда как другие выполняют свои индивидуальные роли. Ученые также обнаружили, что в Антарктиде киты часто сотрудничают и пускают пузыри парами или тройками.

Исследователи все еще пытаются понять, что это значит, но некоторые подозревают, антарктические киты, возможно, все еще изучают технику кормления и еще не "усовершенствовали ее", чтобы дать каждому животному определенную роль.

Антарктические малые полосатики, на одном из которых имеется оранжевая научно-исследовательская бирка, сфотографированы с дрона Фото: UCSC

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