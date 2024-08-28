Деньги на ветер. Ученые раскритиковали нашумевшие LED-маски красоты, которые обожают звезды

Модные устройства любят Виктория Бэкхэм, Суки Уотерхаус и Нина Добрев, но ученые считают, что они не эффективны.

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В последние годы must-have среди знаменитостей, включая Марго Робби, Викторию Бекхэм и Кейт Мосс — LED-маски красоты. Эти модные маски выглядят как устройства из антиутопического будущего, стоят 600 долларов и больше, а изнутри излучают лучи красного и ближнего инфракрасного света. Считается, что световые лучи способны "стимулировать выработку коллагена" и "циркуляцию крови" в коже, помогая коже тех, кто их использует, быть более молодой и упругой. Одна незадача — ученые считают, что они не работают, пишет Daily Mail.

В новом исследовании оздоровительной компании Lyma утверждается, что LED-маски вовсе не обладают "биологической эффективностью", а потому являются "бессмысленной тратой денег". Результаты исследования показывают, что свет от светодиодов попросту не достигает даже дермы — второго слоя кожи, где происходит регенерация.

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Теперь эксперты компании утверждают, что маски красоты — не более чем "шумиха" и максимум способны "осветить комнату, но не кожу". По словам основательницы компании Lyma Люси Гофф, категория домашних бьюти-устройст сегодня переполнена ложными обещаниями. Она также заявила, что куда более действенным способом поддержания здоровья кожи лица всегда будут косметические средства, эффективность которых доказана научно. Теперь ученые утверждают, что растиражированные LED-маски выглядят как дешевый аналог процедур, но на деле оказались "простой тратой денег".

Отметим, что NASA начало изучать влияние светодиодов на заживление ран у астронавтов, воздействуя на клетки и ткани, еще в 1990-х годах. Сегодня в индустрии красоты светодиодные маски рекламируются как средство для "лечения всего": от морщин, покраснений и признаков старения до акне, темных пятен и даже рубцов.

Предполагается, что излучая красный свет они воздействуют на клетки кожи, известные как фитобласты, играющие важную роль в выработке коллагена — белка, связанного с увлажнением и эластичностью кожи. Некоторые из них излучают синий светодиодный свет и как утверждается, способны лечить акне, снижая активность сальных желез. Железы производят меньше жира, который способен закупоривать волосяные фолликулы. Но теперь новое исследование показывает, что это не совсем так.

Исследователи пришли к выводу, что свет, используемый в масках красоты, не проникает в кожу достаточно глубоко, чтобы реально вызывать изменения. По словам ученого-лазерщика в Imperial, доктора Стефана Труппе, не принимавшего участия в исследовании, светодиоды, в отличие от лазера, очень быстро теряют свою мощность, когда речь идет о проникновении в плотную среду, такую как кожа или ткань.

Например, лазер может оставаться сфокусированным и коллимированным на большом расстоянии, что делает его способным доставлять большое количество ближнего инфракрасного света в глубокие ткани на большой площади в сравнении со светодиодом той же частоты и мощности.

В своем исследовании ученые сравнили маски со светодиодным светом с низкоуровневой лазерной терапией, способной проникать глубже — на 12 сантиметров. Они также проверили влияние обоих на экспрессию генов в дерме, которая считается показателем регенерации кожи.

Команда 5 дней воздействовала лазером и светодиодом на образцы кожи, а затем обнаружила, что лазер повлиял на 45 генов в сравнении с одним геном, в случае светодиода. Это явное несоответствие доказывает, что светодиодный свет не может проникать в дерму и, следовательно, не обладает биологической эффективностью.

Ранее Фокус писал о космических технологиях в быту землян: как ученые NASA сделали нашу жизнь комфортной.