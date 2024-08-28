Гроші на вітер. Учені розкритикували гучні LED-маски краси, які обожнюють зірки, що набули розголосу

Модні пристрої люблять Вікторія Бекхем, Сукі Вотерхаус і Ніна Добрев, але вчені вважають, що вони не ефективні.

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Останніми роками must-have серед знаменитостей, включно з Марго Роббі, Вікторією Бекхем і Кейт Мосс — LED-маски краси. Ці модні маски виглядають як пристрої з антиутопічного майбутнього, коштують 600 доларів і більше, а зсередини випромінюють промені червоного і ближнього інфрачервоного світла. Вважається, що світлові промені здатні "стимулювати вироблення колагену" і "циркуляцію крові" в шкірі, допомагаючи шкірі тих, хто їх використовує, бути молодішою і пружною. Одна біда — вчені вважають, що вони не працюють, пише Daily Mail.

У новому дослідженні оздоровчої компанії Lyma стверджується, що LED-маски зовсім не мають "біологічної ефективності", а тому є "безглуздою тратою грошей". Результати дослідження показують, що світло від світлодіодів просто не досягає навіть дерми — другого шару шкіри, де відбувається регенерація.

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Тепер експерти компанії стверджують, що маски краси — не більше ніж "галас" і максимум здатні "освітити кімнату, але не шкіру". За словами засновниці компанії Lyma Люсі Гофф, категорія домашніх б'юті-пристроїв сьогодні переповнена помилковими обіцянками. Вона також заявила, що значно дієвішим способом підтримання здоров'я шкіри обличчя завжди будуть косметичні засоби, ефективність яких доведена науково. Тепер вчені стверджують, що розтиражовані LED-маски мають вигляд дешевого аналога процедур, але на ділі виявилися "простою тратою грошей".

Зазначимо, що NASA почало вивчати вплив світлодіодів на загоєння ран в астронавтів, впливаючи на клітини й тканини, ще в 1990-х роках. Сьогодні в індустрії краси світлодіодні маски рекламують як засіб для "лікування всього": від зморшок, почервоніння й ознак старіння до акне, темних плям і навіть рубців.

Передбачається, що випромінюючи червоне світло, вони впливають на клітини шкіри, відомі як фітопласти, які відіграють важливу роль у виробленні колагену — білка, пов'язаного зі зволоженням та еластичністю шкіри. Деякі з них випромінюють синє світлодіодне світло і, як стверджується, здатні лікувати акне, знижуючи активність сальних залоз. Залози виробляють менше жиру, який здатний закорковувати волосяні фолікули. Але тепер нове дослідження показує, що це не зовсім так.

Дослідники дійшли висновку, що світло, яке використовується в масках краси, не проникає в шкіру досить глибоко, щоб реально викликати зміни. За словами вченого-лазерника в Imperial, доктора Стефана Труппе, який не брав участі в дослідженні, світлодіоди, на відміну від лазера, дуже швидко втрачають свою потужність, коли йдеться про проникнення в щільне середовище, як-от шкіра або тканина.

Наприклад, лазер може залишатися сфокусованим і колімованим на великій відстані, що робить його здатним доставляти велику кількість ближнього інфрачервоного світла в глибокі тканини на великій площі, як порівняти зі світлодіодом тієї ж частоти й потужності.

У своєму дослідженні вчені порівняли маски зі світлодіодним світлом із низькорівневою лазерною терапією, здатною проникати глибше — на 12 сантиметрів. Вони також перевірили вплив обох на експресію генів у дермі, яка вважається показником регенерації шкіри.

Команда 5 днів впливала лазером і світлодіодом на зразки шкіри, а потім виявила, що лазер вплинув на 45 генів проти одного гена, як порівняти з одним геном, у разі світлодіода. Ця явна невідповідність доводить, що світлодіодне світло не може проникати в дерму і, отже, не має біологічної ефективності.

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