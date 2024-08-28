Земля разогрелась до предела 400 тыс. лет назад без особых причин: что произошло

Исследователи наконец-то нашли объяснение загадочному "парадоксу MIS 11c".

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Ученые смогли разгадать тайну самого жаркого периода Земли, который произошел 400 тыс. лет назад и его никак не могли объяснить исследователи, пишет SciTechDaily.

Новое исследование наконец-то объяснило, как при слабом солнечном излучении и умеренном уровне парниковых газов произошло масштабное таяние льда и повышение уровня моря.

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За последний миллион лет самым жаркий период на Земле произошел около 400 тыс. лет назад. В этот период в Северном полушарии осталось еще меньше льда, чем сейчас, а уровень моря был примерно на 10 метров выше сегодняшних дней. При этом солнечная радиация, которая является ключевым фактором периодов жары, была достаточно слабой, а уровень парниковых газов был ниже, чем сегодня. Этот необъяснимый период в истории Земли был назван "парадокс MIS 11c".

Ученый из Национального тайваньского университета (NTU) Сюнь-Мин Ху с международной командой считают, что наконец-то разгадали эту тайну.

По словам автора исследования, ключ к разгадке "парадокса MIS 11c" оказался в цепочке реакция ледяных щитов Земли, океанов и атмосферы на солнечное излучение. Этот вопрос озадачивал ученых на протяжении многих лет, так как отсутствовала четка датировка в большинстве океанических и сухопутных летописей.

В новом исследовании команде удалось взять 2-метровый образец керна спелеотема из пещеры Басура на севере Италии. С помощью высокоточной технологии датирования ураном и торием ученые реконструировали экологическую историю Южной Европы от 480 000 до 360 000 лет назад.

Команде удалось сравнить силу солнечной радиации, изменения уровня моря и другие климатические данные.

Ученые подчеркивают, что именно карбонатные записи из пещеры Басура оказались тесно связанными с изменением климата в Атлантическом и Средиземноморском регионах.

Полученные данные показали, что "парадокс MIS 11c" был связан с целой цепочкой факторов.

Дело в том, что 426 000 летняя жара в Среднем полушарии впервые привела к экстремальному потеплению в средних и низких широтах Атлантики. По совпадению, по мере того, как нагревался океан, наклон Земли также постепенно увеличивался. Это сделало лето жарким, что на протяжении продолжительного времени поддерживало высокую температуру в океане.

Длительная передача тепла в высокие широты через океанические течения вызвала необычное, продолжительное таяние шельфовых ледников, что привело к самому жаркому периоду в истории Земли за последний миллион лет.

По словам исследователей, данный парадокс позволяет лучше понять глобальное потепление. Как и в наши дни, в тот период на Земле не было слишком высокого уровня солнечной радиации, но длительное потепление в океане может разрушать шельфовый ледник, поднимая уровень моря. При этом совсем не нужны ни высокие атмосферные температуры, ни рекордная концентрация парниковых газов.

Таким образом океан играет решающую роль в глобальном потеплении и разрушении шельфового ледника.

Напомним, ученые отыскали свидетеля превращения Земли в гигантский снежный ком. Исследователи обнаружили свидетельства периода, когда наша планета погрузилась в глубокую заморозку планетарного масштаба.