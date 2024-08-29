Сама Земля чуть не уничтожила жизнь: нечто нажало "красную кнопку" планеты 185 млн лет назад

Исследователи обнаружили причину массового вымирания, в котором была повинна Земля.

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Новое исследование показало череду серьезных экологических кризисов, которые называются океанические аноксические события. Одно из таких произошло между 185 и 85 млн лет назад, пишет SciTechDaily.

По словам авторов исследования из Университета Саутгемптона, такие события привели к масштабным биологическим потрясениям, среди которых также было массовое вымирание морских видов.

"Океанические аноксические события можно сравнить с нажатием кнопки перезагрузки в экосистемах планеты. Наша задача заключалась в том, чтобы понять, какие геологические силы нажали на эту кнопку", — говорит ведущий автор исследования Том Джернон.

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В ходе исследования ученые смогли изучить влияние тектонических плит на химию океана в юрский и меловой периоды, которые в совокупности называют мезозойской эрой.

Команда ученых объединила статистический анализ и компьютерные модели, чтобы выяснить, как океан отреагировал на распад суперконтинента Гондвана – массива суши, по которому когда-то бродили динозавры.

"В мезозойскую эру распался этот огромный массив суши, что вызвало интенсивную вулканическую активность по всему миру. По мере того, как смещались тектонические плиты, также формировалось новое морское дно, а с суши в океаны попадало большее количество фосфора важного для развития жизни. Это происходило по мере выветривания вулканических пород в океаны", — отмечает Джернон.

Исследователи обнаружили множество импульсов такого химического выветривания как на морском дне, так и на континентах. Именно эти моменты совпали с океаническими аноксическими событиями.

Ученые предполагают, что в то время приток фосфора в океан действовал как естественное удобрение, стимулируя рост морских организмов. Но такое обильное удобрение дорого обошлось морским системам.

Всплеск биологической активности привел к тому, что огромное количество органического вещества опустилось на дно океана, где начало потреблять в разы больше кислорода. Такой процесс в итоге привел к тому, что огромные участки океана стали менее насыщены кислородом. По сути, в океане появились настоящие "мертвые зоны", где погибла большая часть морской жизни.

Напомним, шестое массовое вымирание на Земле уже началось. Исследователи считают, что надежда на спасение большей части всего живого на планете все еще есть, но действовать необходимо уже сейчас.