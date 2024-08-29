Сама Земля мало не знищила життя: щось натиснуло "червону кнопку" планети 185 млн років тому

Дослідники виявили причину масового вимирання, в якому була винна Земля.

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Нове дослідження показало низку серйозних екологічних криз, які називаються океанічні аноксичні події. Одна з таких сталася між 185 і 85 млн років тому, пише SciTechDaily.

За словами авторів дослідження з Університету Саутгемптона, такі події призвели до масштабних біологічних потрясінь, серед яких також було масове вимирання морських видів.

"Океанічні аноксичні події можна порівняти з натисканням кнопки перезавантаження в екосистемах планети. Наше завдання полягало в тому, щоб зрозуміти, які геологічні сили натиснули на цю кнопку", — каже провідний автор дослідження Том Джернон.

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Під час дослідження вчені змогли вивчити вплив тектонічних плит на хімію океану в юрський і крейдяний періоди, які в сукупності називають мезозойською ерою.

Команда вчених об'єднала статистичний аналіз і комп'ютерні моделі, щоб з'ясувати, як океан відреагував на розпад суперконтиненту Гондвана — масиву суходолу, яким колись бродили динозаври.

"У мезозойську еру розпався цей величезний масив суходолу, що викликало інтенсивну вулканічну активність по всьому світу. У міру того, як зміщувалися тектонічні плити, також формувалося нове морське дно, а з суходолу в океани потрапляла більша кількість фосфору, важливого для розвитку життя. Це відбувалося в міру вивітрювання вулканічних порід в океани", — зазначає Джернон.

Дослідники виявили безліч імпульсів такого хімічного вивітрювання як на морському дні, так і на континентах. Саме ці моменти збіглися з океанічними аноксичними подіями.

Вчені припускають, що в той час приплив фосфору в океан діяв як природне добриво, стимулюючи ріст морських організмів. Але таке рясне добриво дорого обійшлося морським системам.

Сплеск біологічної активності призвів до того, що величезна кількість органічної речовини опустилася на дно океану, де почала споживати в рази більше кисню. Такий процес у підсумку призвів до того, що величезні ділянки океану стали менш насиченими киснем. По суті, в океані з'явилися справжні "мертві зони", де загинула велика частина морського життя.

Нагадаємо, шосте масове вимирання на Землі вже почалося. Дослідники вважають, що надія на порятунок більшої частини всього живого на планеті все ще є, але діяти необхідно вже зараз.