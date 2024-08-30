Лучшее сальто в мире. Кто на Земле способен прыгать и вращаться на высоте в 60 раз выше их роста

Исследователи показали, как ногохвосткам удается подпрыгивать вверх на невероятную высоту и крутить там сальто.

Related video

Земля является домом для невероятного количества существ. Некоторые из них хорошо изучены, другие чуть менее известны ученым, а третьи не перестают удивлять ученых — например шаровидные ногохвостки, способные показать лучшее сальто в мире, пишет IFLScience.

Ногохвостки (Dicyrtomina minuta) — весьма крохотные распространенные существа. В общей сложности их насчитывают более 8000 видов. Их длина составляет всего несколько миллиметров и у них нет защиты от хищников, кроме прыжков, а потому единственный способ спасти свою жизнь — отрыгнуть.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Любопытно, что при всех своих миниатюрных размерах, насекомые способны подпрыгивать на высоту, которая в 60 раз превышает размеры их тела. В новом исследовании команда из Университета штата Северная Каролина сосредоточилась на том, чтобы глубже изучить их сложный и невероятный акробатический трюк.

По словам соавтора исследования, доцента кафедры биологии Эдриана Смита. Когда шаровидные ногохвостки прыгают, они на самом деле не просто подпрыгивают вверх и вниз, но и переворачиваются в воздухе — практически, это самое близкое к прыжку Соника (персонаж видеоигр), что существует в реальном мире. В результате ученые решили подробнее изучить этот процесс.

Оказалось, что это не так уж просто делать — ногохвостки не только крошечные, но еще и чрезвычайно быстры. Настолько быстры, что наблюдения за ними не вооруженным глазом или даже с камерой замедленной съемки попросту не дали результатов. По словам Смита, эти удивительные насекомые двигаются столь быстро, что этот процесс просто нереально заметить, а потому они использовали камеры, снимающие со скоростью 40 000 кадров в секунду.

Чтобы побудить ногохвосток прыгать перед камерами, исследователи либо освещали их светом, либо слегка постукивали по ним кистью. Замедленная съемка показала, что ногохвостки не используют для прыжков ноги, вместо этого они полагаются на необычный придаток, известный как фурка. Большую часть времени этот придаток скрыт под их брюшком, но когда приходит момент прыгать, фурка разворачивает свои концы, отталкивающиеся от земли. Этот процесс запускает их во вращающееся сальто назад. Команда также обнаружила, что ногохвостки почти всегда движутся назад или в сторону, но никогда вперед.

Результаты исследования также показывают, что шарообразной ногохвостке требуется всего одна тысячная секунды, чтобы сделать сальто назад от земли. Более того, насекомые способны достигать пиковой скорости в 368 оборотов в секунду. Любопытно, что насекомые ускоряют свои тела для прыжка примерно с той же скоростью, что и блохи, но в отличие от последних, они также могут вращаться.

Исследователи также утверждают, что ни одно другое животное на Земле не делает сальто назад быстрее, чем шаровидная ногохвостка. Любопытно, что приземление насекомых, на самом деле, является делом случая. Команда распознала два стиля приземления:

не слишком удачное подпрыгивание до полной остановки;

использование раздвоенной липкой трубки, позволяющей насекомым постепенно замедлиться и остановиться.

Ранее Фокус писал о том, что ученые установили, как тараканы делают сальто при прыжке с ветки дерева.