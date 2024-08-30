Найкраще сальто у світі. Хто на Землі здатний стрибати й обертатися на висоті, що в 60 разів вища за їхній зріст

Дослідники показали, як ногохвісткам вдається підстрибувати вгору на неймовірну висоту і крутити там сальто.

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Земля є домівкою для неймовірної кількості істот. Деякі з них добре вивчені, інші трохи менш відомі вченим, а треті не перестають дивувати вчених — наприклад кулясті ногохвістки, здатні показати найкраще сальто у світі, пише IFLScience.

Ногохвістки (Dicyrtomina minuta) — вельми крихітні поширені істоти. Загалом їх налічують понад 8000 видів. Їхня довжина становить лише кілька міліметрів і в них немає захисту від хижаків, крім стрибків, а тому єдиний спосіб врятувати своє життя — відригнути.

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Цікаво, що при всіх своїх мініатюрних розмірах, комахи здатні підстрибувати на висоту, яка в 60 разів перевищує розміри їхнього тіла. У новому дослідженні команда з Університету штату Північна Кароліна зосередилася на тому, щоб глибше вивчити їхній складний і неймовірний акробатичний трюк.

За словами співавтора дослідження, доцента кафедри біології Едріана Сміта. Коли кулясті ногохвістки стрибають, вони насправді не просто підстрибують угору і вниз, а й перевертаються в повітрі — практично, це найближче до стрибка Соніка (персонаж відеоігор), що існує в реальному світі. У результаті вчені вирішили детальніше вивчити цей процес.

Виявилося, що це не так вже й просто робити — ногохвістки не тільки крихітні, але ще й надзвичайно швидкі. Настільки швидкі, що спостереження за ними не озброєним оком або навіть з камерою сповільненого фільмування просто не дали результатів. За словами Сміта, ці дивовижні комахи рухаються настільки швидко, що цей процес просто нереально помітити, а тому вони використовували камери, що знімають зі швидкістю 40 000 кадрів на секунду.

Щоб спонукати ногохвісток стрибати перед камерами, дослідники або висвітлювали їх світлом, або злегка постукували по них пензлем. Уповільнене фільмування показала, що ногохвістки не використовують для стрибків ноги, замість цього вони покладаються на незвичайний придаток, відомий як фурка. Більшу частину часу цей придаток прихований під їхнім черевцем, але коли настає момент стрибати, фурка розгортає свої кінці, що відштовхуються від землі. Цей процес запускає їх в обертове сальто назад. Команда також виявила, що ногохвістки майже завжди рухаються назад або в бік, але ніколи вперед.

Результати дослідження також показують, що кулястій ногохвостці потрібна всього одна тисячна секунди, щоб зробити сальто назад від землі. Ба більше, комахи здатні досягати пікової швидкості в 368 обертів на секунду. Цікаво, що комахи прискорюють свої тіла для стрибка приблизно з тією ж швидкістю, що й блохи, але на відміну від останніх, вони також можуть обертатися.

Дослідники також стверджують, що жодна інша тварина на Землі не робить сальто назад швидше, ніж куляста ногохвістка. Цікаво, що приземлення комах насправді є справою випадку. Команда розпізнала два стилі приземлення:

не надто вдале підстрибування до повної зупинки;

використання роздвоєної липкої трубки, що дає змогу комахам поступово сповільнитися і зупинитися.

Раніше Фокус писав про те, що вчені встановили, як таргани роблять сальто під час стрибка з гілки дерева.