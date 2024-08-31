Не рассчитал порцию енота: слишком толстый орлан не смог взлететь и ученым пришлось спасать его

Исследователи развернули целую спасательную операцию, чтобы помочь спасти хищную птицу, которая выглядела раненой. Но все оказалось немного иначе.

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В Департамент охраны природы в штате Миссури (США) поступило сообщение о раненом белоголовом орлане, "шаркающим по земле" и в в целом выглядящим немного несчастным. Птицу заметили на территории Национального поля битвы Уилсонс-Крик — месте первого крупного сражения Гражданской войны к западу от Миссисипи. Сотрудники Департамента охраны природы прибыли в указанное место и развернули целую спасательную операцию, но все оказалось немного проще, чем считалось изначально, пишет IFLScience.

Известно, что хищную птицу заметили туристы, которые начали беспокоиться о благополучии орлана, а потому обратились в соответствующие органы. Прибывшие на место происшествия сотрудники Департамента охраны природы обнаружили, что белоголовый орлан вовсе не был ранен: его крылья были в полном порядке, как и другие конечности.

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Птицу доставили для лечения в ветеринарную больницу, где рентген показал, что у хищника нет никаких проблем, кроме того, что он объелся. Исследователи обнаружили, что орлан попросту недавно съел значительное количество енота — лапа животного была видна на снимке внутри раздутого живота. Таким образом ученые пришли к выводу, что белоголовый орлан "шаркал по земле" попросту потому, что был слишком тяжелым, чтобы взлететь.

Исследователи Американского фонда орлов отмечают, что белоголовые орланы, как правило, питаются рыбой — она может составлять до 90% их рациона. Однако они также известны тем, что могут с удовольствием перекусить и тем, что попадется им на пути: от других птиц, например, уток, до маленьких млекопитающих, таких как сурки. Птицы также известны тем, что могут клевать и трупы мертвых животных — вероятно, это произошло и в этот раз. Ученые предполагают, что белоголовый орлан наткнулся на тушу енота, а затем попросту не рассчитал свои силы.

На рентгене видна лапа енота, которого съел орлан Фото: Wilson's Creek National Battlefield

Известно, что сотрудники Департамента охраны природы дали орлану некоторое время, чтобы отдохнуть и переварить енота, а затем выпустили обратно в дикую природу. Известно, что для белоголовых орланов живот, полный еды, явно является препятствием, однако это касается далеко не всех птицы.

Например, исследователи отмечают, что у голубей есть изящная адаптация в их пищеварительной системе, которая позволяет пище сохраняться в структуре, называемой зобом, в течение нескольких часов после еды. Зоб отлично справляется с перееданием, если только птицы не съедят большое количество фруктов и не будут сидеть на солнце целый день — в таком случае голуби могут оказаться чрезвычайно пьяными.

Ранее Фокус писал о том, что давно вымерший вид орланов появился в Уэльсе.