Не розрахував порцію єнота: надто товстий орлан не зміг злетіти й вченим довелося рятувати його

Дослідники розгорнули цілу рятувальну операцію, щоб допомогти врятувати хижого птаха, який виглядав пораненим. Але все виявилося трохи інакше.

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До Департаменту охорони природи в штаті Міссурі (США) надійшло повідомлення про пораненого білоголового орлана, який "човгав землею" і загалом виглядав трохи нещасним. Птаха помітили на території Національного поля битви Вілсонс-Крік — місці першої великої битви Громадянської війни на захід від Міссісіпі. Співробітники Департаменту охорони природи прибули в зазначене місце і розгорнули цілу рятувальну операцію, але все виявилося трохи простіше, ніж вважалося спочатку, пише IFLScience.

Відомо, що хижого птаха помітили туристи, які почали турбуватися про добробут орлана, а тому звернулися до відповідних органів. Співробітники Департаменту охорони природи, які прибули на місце події, виявили, що білоголовий орлан зовсім не був поранений: його крила були в повному порядку, як і інші кінцівки.

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Птаха доставили для лікування у ветеринарну лікарню, де рентген показав, що у хижака немає жодних проблем, крім того, що він об'ївся. Дослідники виявили, що орлан просто недавно з'їв значну кількість єнота — лапу тварини було видно на знімку всередині роздутого живота. Таким чином вчені дійшли висновку, що білоголовий орлан "човгав по землі" просто тому, що був занадто важким, щоб злетіти.

Дослідники Американського фонду орлів зазначають, що білоголові орлани, як правило, харчуються рибою — вона може становити до 90% їхнього раціону. Однак вони також відомі тим, що можуть із задоволенням перекусити та тим, що попадеться їм на шляху: від інших птахів, наприклад, качок, до маленьких ссавців, таких як бабаки. Птахи також відомі тим, що можуть клювати й трупи мертвих тварин — ймовірно, це сталося і цього разу. Вчені припускають, що білоголовий орлан натрапив на тушу єнота, а потім просто не розрахував свої сили.

На рентгені видно лапу єнота, якого з'їв орлан Фото: Wilson's Creek National Battlefield

Відомо, що співробітники Департаменту охорони природи дали орлану деякий час, щоб відпочити та перетравити єнота, а потім випустили назад у дику природу. Відомо, що для білоголових орланів живіт, повний їжі, вочевидь є перешкодою, однак це стосується далеко не всіх птахів.

Наприклад, дослідники зазначають, що в голубів є витончена адаптація в їхній травній системі, яка дає змогу їжі зберігатися в структурі, яка називається зоб, упродовж кількох годин після їди. Зоб відмінно справляється з переїданням, якщо тільки птахи не з'їдять велику кількість фруктів і не сидітимуть на сонці цілий день — у такому разі голуби можуть виявитися надзвичайно п'яними.

Раніше Фокус писав про те, що давно вимерлий вид орланів з'явився в Уельсі.