В ядре Земли нашли неизвестный "пончик": он лежит в тысячах километров под поверхностью

Неизвестный "пончик" в жидком ядре планеты расположен параллельно экватору и ограничен низкими широтами.

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В жидком ядре Земли, которое находится в тысячах километров под поверхностью, обнаружили неизвестную ранее область в форме пончика. Открытие сделали эксперты из Австралийского национального университета (ANU), пишет Phys.org.

По словам авторов открытия, странная структура была обнаружена на внутри жидкого ядра Земли только на низких широтах. Также отмечается, что "пончик" расположен параллельно экватору.

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Ученые объясняют, что Земля имеет внутреннее ядро (твердый слой) и внешнее ядро (жидкий слой). Ядро Земли окружает мантия, а недавно найденная область находится в верхней части внешнего ядра планеты. Иными словами, найденный "пончик" располагается на стыке жидкого ядра с мантией.

По словам соавтора исследования, геофизика ANU Хрвое Ткалчича, это место сейсмические волны проходят намного медленнее, чем остальную часть жидкого внешнего ядра.

"Регион расположен параллельно экваториальной плоскости, он ограничен низкими широтами, а также имеет форму пончика. Мы пока не можем назвать толщину этого "пончика", но предполагаем, что он уходит на глубину нескольких сотен километров под границу ядро-мантия", — говорит соавтор исследования.

В своем исследовании ученые наблюдали за сейсмическими волнами не в течение первого часа после землетрясения, а много часов спустя. Именно это позволило сделать уникальное открытие.

"Понимая геометрию путей волн и того, как они пересекают внешнее ядро, мы реконструировали время их прохождения через Землю. Это указало на то, что обнаруженный нами регион имеет низкие сейсмические скорости", — отмечает Ткалчич.

"До сегодняшнего дня эта структура оставалась неизвестной, так как ранее собирались данные с меньшим внешнего ядра, наблюдая волны в течение всего одного часа после возникновения землетрясения", — подчеркивает исследователь.

Он и его команда изучали отражающиеся сейсмические волны в течение многих часов после крупных землетрясений.

Как известно, внешнее ядро состоит из жидкого железа и никеля, а движение электропроводящей жидкости создает магнитное поле Земли. Оно защищает нашу планету и всю жизнь на ней от убийственных солнечных ветров и вредного излучения.

Ученые стремятся разобраться в том, как работает магнитное поле Земли, что поможет спрогнозировать, когда именно оно может ослабнуть или вовсе исчезнуть.

Напомним, ученые рассказали, когда магнитные полюса Земли перевернутся и что будет с нами. Магнитные полюса Земли имеют неприятное свойство переворачиваться. И в этот период защита планеты от космических лучей и солнечного ветра ослабевает.