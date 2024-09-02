У ядрі Землі знайшли невідомий "пончик": він лежить за тисячі кілометрів під поверхнею

Невідомий "пончик" у рідкому ядрі планети розташований паралельно до екватора й обмежений низькими широтами.

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У рідкому ядрі Землі, яке розташоване за тисячі кілометрів під поверхнею, виявили невідому раніше область у формі пончика. Відкриття зробили експерти з Австралійського національного університету (ANU), пише Phys.org.

За словами авторів відкриття, дивна структура була виявлена на всередині рідкого ядра Землі тільки на низьких широтах. Також наголошується, що "пончик" розташований паралельно екватору.

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Учені пояснюють, що Земля має внутрішнє ядро (твердий шар) і зовнішнє ядро (рідкий шар). Ядро Землі оточує мантія, а нещодавно знайдена область розташована у верхній частині зовнішнього ядра планети. Іншими словами, знайдений "пончик" розташовується на стику рідкого ядра з мантією.

За словами співавтора дослідження, геофізика ANU Хрвоє Ткалчича, це місце сейсмічні хвилі проходять набагато повільніше, ніж іншу частину рідкого зовнішнього ядра.

"Регіон розташований паралельно екваторіальній площині, він обмежений низькими широтами, а також має форму пончика. Ми поки що не можемо назвати товщину цього "пончика", але припускаємо, що він іде на глибину кількох сотень кілометрів під межу ядро-мантія", — каже співавтор дослідження.

У своєму дослідженні вчені спостерігали за сейсмічними хвилями не протягом першої години після землетрусу, а багато годин потому. Саме це дало змогу зробити унікальне відкриття.

"Розуміючи геометрію шляхів хвиль і того, як вони перетинають зовнішнє ядро, ми реконструювали час їхнього проходження через Землю. Це вказало на те, що виявлений нами регіон має низькі сейсмічні швидкості", — зазначає Ткалчич.

"До сьогоднішнього дня ця структура залишалася невідомою, оскільки раніше збирали дані з меншим зовнішнім ядром, спостерігаючи хвилі протягом лише однієї години після виникнення землетрусу", — підкреслює дослідник.

Він і його команда вивчали сейсмічні хвилі, що відбиваються, протягом багатьох годин після великих землетрусів.

Як відомо, зовнішнє ядро складається з рідкого заліза і нікелю, а рух електропровідної рідини створює магнітне поле Землі. Воно захищає нашу планету і все життя на ній від убивчих сонячних вітрів і шкідливого випромінювання.

Учені прагнуть розібратися в тому, як працює магнітне поле Землі, що допоможе спрогнозувати, коли саме воно може ослабнути або зовсім зникнути.

Нагадаємо, вчені розповіли, коли магнітні полюси Землі перевернуться і що буде з нами. Магнітні полюси Землі мають неприємну властивість перевертатися. І в цей період захист планети від космічних променів і сонячного вітру слабшає.