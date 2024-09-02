Каспер и летающие макаронные монстры: на дне океана обнаружены 20 ранее не наблюдавшихся видов (фото)

Во время глубоководной экспедиции на огромной подводной горе на хребте Наска ученые обнаружили сразу два десятка ранее неизвестных науке видов.

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Мировой океан покрывает около 70% поверхности планеты, но все еще остается в значительной степени неизученным. Исследователи считают, что около 95% вод планеты все еще остаются загадкой для науки. К счастью, каждая новая подводная экспедиция позволяет нам узнать немного больше о том, что таит в себе океан, пишет Daily Mail.

В новой подводной экспедиции группа океанографов из Института океанологии имени Шмидта отправилась на хребет Наска, чтобы изучить огромную подводную гору и ее обитателей. Известно, что высота подводной горы составляет чуть более 3000 километров, и она является домом по меньшей для двух десятков никогда ранее не наблюдавшихся видов.

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Невероятные кадры, сделанные учеными, дают возможность впервые наблюдать за такими удивительными существами, как морская жаба, летающие макаронные монстры и осьминог Каспер. Отметим, что гора ранее была обнаружена группой океанографов во время исследования хребта Наска в 1448 километрах от побережья Чили.

Морская жаба Фото: Schmidt Ocean Institute

В ходе экспедиции ученые использовали подводных роботов и смогли составить карту огромной горы, а также заснять часть жизни, процветающей в этом регионе. Исследователи также обнаружили нетронутый коралловый сад площадью около 800 квадратных метров — считается, что эти глубоководные кораллы служат убежищем для множества необычных организмов, в том числе морских окуней, офиур и королевских крабов.

Летающий макаронный монстр Фото: Schmidt Ocean Institute

Кроме всего прочего, ученым также удалось сделать первую в истории видеосъемку живого кальмара Promachoteuthis. Отметим, этот род чрезвычайно редок, что знания науки о нем базируются на основе всего нескольких собранных образцах, причем некоторые из них датируются концом 1800-х годов.

Другие необычные существа, снятые роботом, включают осьминога Каспера и двух "летающих макаронных монстров". Исследователи отмечают, что эта экспедиция стала третьей в Этом году, проведенной в регионе, а предыдущие две экспедиции задокументировали более 150 новых видов.

Новый вид скорпены Фото: Schmidt Ocean Institute

По словам соруководителя экспедиции и морского техника Института океана Шмидта Томера Кеттера, результатом третьей экспедиции в регион стало исследование около 25 подводных гор на хребтах Наска и Салас-и-Гомес. Выводы ученых подчеркивают замечательное разнообразие этих экосистем, одновременно выявляя пробелы в нашем понимании того, как взаимосвязаны экосистемы подводных гор.

Глубоководная морская звезда Фото: Schmidt Ocean Institute

До экспедиций Института океана Шмидта эта часть Тихого океана была известна как место обитания 1019 видов. Теперь это число выросло до 1300. По словам профессора Алекса Дэвида Роджерса, подводные горы на юго-восточной части Тихого океана являются местом обитания замечательного биологического разнообразия. Любопытно, что некоторые виды, обитающие здесь, не встречаются больше нигде на Земле.

Исследователи надеются, что результаты помогут раскрыть некоторые тайны, скрывающиеся в наших неизведанных океанах.

Осьминог Каспер Фото: Schmidt Ocean Institute

Ранее Фокус писал о том, что в Тихом океане скрываются "великаны": ученые не знали об их существовании.