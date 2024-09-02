Каспер і макаронні монстри, що літають: на дні океану виявлено 20 видів, які раніше не спостерігалися (фото)

Під час глибоководної експедиції на величезній підводній горі на хребті Наска вчені виявили відразу два десятки раніше невідомих науці видів.

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Світовий океан покриває близько 70% поверхні планети, але все ще залишається значною мірою невивченим. Дослідники вважають, що близько 95% вод планети все ще залишаються загадкою для науки. На щастя, кожна нова підводна експедиція дає нам змогу дізнатися трохи більше про те, що таїть у собі океан, пише Daily Mail.

У новій підводній експедиції група океанографів з Інституту океанології імені Шмідта вирушила на хребет Наска, щоб вивчити величезну підводну гору та її мешканців. Відомо, що висота підводної гори становить трохи більше ніж 3000 кілометрів, і вона є домівкою щонайменше для двох десятків видів, які ніколи раніше не спостерігалися.

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Неймовірні кадри, зроблені вченими, дають можливість уперше спостерігати за такими дивовижними істотами, як морська жаба, макаронні монстри, що літають, і восьминіг Каспер. Зазначимо, що гора раніше була виявлена групою океанографів під час дослідження хребта Наска за 1448 кілометрів від узбережжя Чилі.

Морська жаба Фото: Schmidt Ocean Institute

Під час експедиції вчені використовували підводних роботів і змогли скласти карту величезної гори, а також зафільмувати частину життя, що процвітає в цьому регіоні. Дослідники також виявили незайманий кораловий сад площею близько 800 квадратних метрів — вважається, що ці глибоководні корали служать притулком для безлічі незвичайних організмів, зокрема морських окунів, офіур і королівських крабів.

Літаючий макаронний монстр Фото: Schmidt Ocean Institute

Крім усього іншого, вченим також вдалося зробити першу в історії відеозйомку живого кальмара Promachoteuthis. Зазначимо, цей рід надзвичайно рідкісний, що знання науки про нього базуються на основі лише кількох зібраних зразків, причому деякі з них датуються кінцем 1800-х років.

Інші незвичайні істоти, зняті роботом, включають восьминога Каспера і двох "макаронних монстрів, що літають". Дослідники зазначають, що ця експедиція стала третьою цього року, проведеною в регіоні, а попередні дві експедиції задокументували понад 150 нових видів.

Новий вид скорпени Фото: Schmidt Ocean Institute

За словами співкерівника експедиції та морського техніка Інституту океану Шмідта Томера Кеттера, результатом третьої експедиції в регіон стало дослідження близько 25 підводних гір на хребтах Наска і Салас-і-Гомес. Висновки вчених підкреслюють чудову різноманітність цих екосистем, водночас виявляючи прогалини в нашому розумінні того, як взаємопов'язані екосистеми підводних гір.

Глибоководна морська зірка Фото: Schmidt Ocean Institute

До експедицій Інституту океану Шмідта ця частина Тихого океану була відома як місце проживання 1019 видів. Тепер це число зросло до 1300. За словами професора Алекса Девіда Роджерса, підводні гори на південно-східній частині Тихого океану є місцем проживання чудового біологічного різноманіття. Цікаво, що деякі види, що мешкають тут, не зустрічаються більше ніде на Землі.

Дослідники сподіваються, що результати допоможуть розкрити деякі таємниці, що ховаються в наших незвіданих океанах.

Восьминіг Каспер Фото: Schmidt Ocean Institute

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані ховаються "велетні": вчені не знали про їхнє існування.