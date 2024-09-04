Ученые развенчали самый популярный миф о личности первенца и второго ребенка

Исследователи проверили самое укоренившееся в поп-культуре заблуждение.

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Идея о том, что в семьях старшие братья или сестры вырастают более самоуверенными, а младшие постоянно менее решительны, глубоко укоренилась в популярной культуре, пишет IFLScience.

Новое исследование показывает, что очередность появления на свет влияет на личность людей не больше, чем расположение планет в момент рождения.

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Согласно укоренившемуся заблуждению, первенцы обычно более уверены в себе и любят порядок, в то время как второй ребенок более неуверен в себе и постоянно ищет внимания. Даже политические взгляды людей пытались объяснить тем очередностью появления на свет. Так, якобы первенцы поддерживают установленный порядок, а младшие стремятся его свергнуть.

Доктор Томас Лехаррага из Университета Балеарских островов изучил особенно популярный аспект вышеизложенной теории.

Ученые сосредоточился на мнении о том, что младшие братья и сестры более склонны к риску, чтобы самоутвердиться в этом мире.

Лехаррага собрал группу людей, которой предложил выбирать между рискованными и безопасными вариантами. Исследователь также обозначил порядок рождения каждого участника теста.

Согласно большинству показателей, порядок рождения не имел никакого значения, а те немногие показатели, которые отклонялись от нормы, говорили о том, что и старшие и младшие были склонны к риску. Таким образом один из устоявшихся мифов был наконец-то развенчан.

Действительно предыдущие исследования указывали на важность порядка рождения. Но такие труды либо имели слишком маленькую выборку, либо допускали вопиющие ошибка, к примеру сравнение подростков с маленькими детьми.

Напомним, обнаружены факторы, постепенно меняющие нашу личность. Новое исследование ученых затронуло тему нашей личности, которая влияет на все, от нашего поведения до продолжительности жизни.