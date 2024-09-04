Учені розвінчали найпопулярніший міф про особистість первістка і другої дитини

Дослідники перевірили найбільш укорінену в поп-культурі оману.

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Ідея про те, що в сім'ях старші брати або сестри виростають більш самовпевненими, а молодші постійно менш рішучі, глибоко вкоренилася в популярній культурі, пише IFLScience.

Нове дослідження показує, що черговість появи на світ впливає на особистість людей не більше, ніж розташування планет у момент народження.

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Згідно з укоріненою хибною думкою, первістки зазвичай більш упевнені в собі та люблять порядок, тоді як друга дитина більш невпевнена в собі та постійно шукає уваги. Навіть політичні погляди людей намагалися пояснити тим черговістю появи на світ. Так, нібито первістки підтримують встановлений порядок, а молодші прагнуть його повалити.

Доктор Томас Лехаррага з Університету Балеарських островів вивчив особливо популярний аспект вищевикладеної теорії.

Вчені зосередилися на думці про те, що молодші брати та сестри більш схильні до ризику, щоб самоствердитися в цьому світі.

Лехаррага зібрав групу людей, якій запропонував обирати між ризикованими та безпечними варіантами. Дослідник також позначив порядок народження кожного учасника тесту.

Згідно з більшістю показників, порядок народження не мав жодного значення, а ті деякі показники, які відхилялися від норми, свідчили про те, що і старші, і молодші були схильні до ризику. Таким чином один з усталених міфів був нарешті розвінчаний.

Дійсно попередні дослідження вказували на важливість порядку народження. Але такі праці або мали занадто маленьку вибірку, або припускалися кричущих помилок, наприклад, порівняння підлітків із маленькими дітьми.

Нагадаємо, виявлено чинники, що поступово змінюють нашу особистість. Нове дослідження вчених торкнулося теми нашої особистості, яка впливає на все, від нашої поведінки до тривалості життя.