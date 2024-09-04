Арктика и Антарктика посылают сигналы в космос: ученым NASA впервые удалось запечатлеть их (видео)

Новейшая климатическая миссия космического агентства начала собирать данные о количестве тепла, испускаемого планетой в космос.

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Один из двух кубических спутников PREFIRE (Polar Radiant Energy in the Far-Infrared Experiment) размером с обувную коробку, или CubeSats, был запущен 25 мая из Новой Зеландии, за ним последовал его близнец 5 июня. Первый CubeSat начал отправлять научные данные 1 июля, а второй — 25 июля. Оба они проходят на асинхронных полярных орбитах — то есть проходят над одними и теми же точками в Арктике и Антарктике с разницей в несколько часов. Теперь ученые NASA впервые поделились результатами миссии, пишет PHYS.org.

Новейшая климатическая миссия космического агентства начала собирать данные о количестве тепла в форме дальнего инфракрасного излучения, испускаемого арктической и антарктической средами в космос. Исследователи полагают, что новые данные могут стать ключом к лучшему прогнозированию того, как изменение климата в дальнейшем повлияет на лед, моря и погоду на планете. Фактически, именно эти данные в будущем позволят человечеству лучше подготовиться к изменениям, которые неумолимо надвигаются на привычный для нас мир.

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Предполагается, что миссия позволит ученым получить более четкое представление о том, когда и где Арктика и Антарктида испускают в космос дальнее инфракрасное излучение, длина волн которого более 15 микрометров. В том числе ученые смогут отслеживать то, как атмосферный водяной пар и облака влияют на количество тепла, которое теряет наша планета.

Дело в том, что именно облака и водяной пар могут удерживать дальнее инфракрасное излучение вблизи поверхности Земли, а также способны повышать глобальную температуру в рамках процесса, известного как парниковый эффект. Отметим, что именно здесь углекислый газ, метан и водяной пар, а также другие газы действуют по принципу изоляторов, удерживая тепло, излучаемое планетой в космос.

По словам директора отдела наук о Земле в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Карен Сен-Жермен, они с коллегами постоянно ищут новые способы наблюдений за пределами нашей планеты. В результате они позволяют заполнить пробелы в наших знаниях. Сен-Жермен также отметила, что сама миссия на самом деле является конкурсной программой, отобранной Earth Venture. Фактически миссия является прекрасным примером инновационной науки, которую мы можем достичь посредством сотрудничества с университетами и промышленными партнерами.

Известно, что наша планета поглощает большую часть солнечной энергии в тропиках, при этом погода и океанские течения переносят это тепло в Арктику и Антарктиду, которые недополучают солнечный свет в сравнении с другими регионами на планете. В то же время полярная среда, в том числе снег, лед и облака, излучают большую часть этого тепла обратно в космос. При этом большая часть из него излучается в форме дальнего инфракрасного излучения. Но эти выбросы никогда не измерялись систематически, и именно здесь вступает в дело PREFIRE.

По словам главного исследователя миссии из Университета Висконсина в Мэдисоне Тристана Л'Экуайера, благодаря новым данным ученые впервые в истории имеют возможность видеть полный спектр энергии, излучаемый Землей в космос. Предполагается, что все эти данные в будущем позволят нам лучше понимать и прогнозировать изменения климата, которые ждут планету в будущем.

Эта визуализация данных PREFIRE показывает яркостные температуры — или интенсивность излучения, испускаемого Землей на нескольких длинах волн, включая дальний инфракрасный. Желтый и красный обозначают более интенсивные выбросы, исходящие от поверхности Земли, в то время как синий и зеленый представляют более низкие интенсивности выбросов, совпадающие с более холодными областями на поверхности или в атмосфере.

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