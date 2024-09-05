Кошки тоже любят играть в "принеси", но не все: названы породы, которым это интересно

Новое исследование показывает, что 40% наших питомцев на самом деле любят приносить вещи владельцам, но определенным породам это нравится особенно.

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Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок, за это время мы многое узнали о наших питомцах, но некоторое их поведение все еще остается загадкой. Например, игра в апорт, как правило, ассоциируется с собаками, но исследователи отмечают, что на самом деле кошки тоже любят приносить разные предметы владельцам, но на своих условиях и не все, пишет Daily Mail.

Теперь ученые обнаружили, что 4 из 10 кошек на самом деле нравится приносить игрушки и предметы своему хозяину, которые они бросают. Любопытно, что эти показатели значительно выше, чем считалось ранее. Также авторы исследования обнаружили, что эта игра особенно нравится породам, связанным с Дальним Востоком.

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В ходе исследования ученые провели онлайн-опрос более 8 000 владельцев кошек и обнаружили, что 41% питомцев иногда, часто или всегда любят играть в апорт со своими владельцами. Результаты также указывают на то, что кошки с большей вероятностью будут приносить предметы, если они в целом более активны, игривы и живут в помещении.

Не менее любопытным кажется то, что кошки всех пород время от времени готовы приносить владельцам предметы, однако чаще такое поведение наблюдается у бирманских, сиамских и тонкинских кошек. Известно, что эти породы произошли от кошек, привезенных на Дальний Восток в самом начале одомашнивания, что делает из значительно генетически отличными от других пород.

В то же время такое поведение значительно чаще наблюдается среди собак. Например, из почти 74 000 опрошенных владельцев собак 78 процентов заявили, что их собаки иногда, часто или всегда пытаются принести палки, мячи или другие предметы. Любопытно, что собаки, которые приносят предметы, также имеют более высокий общий балл обучаемости. Такое поведение наблюдалось у большинства пород, однако у некоторых, наблюдалось значительно чаще, например, у лабрадоров, золотистых ретриверов, бордер-колли и английских кокер-спаниелей.

По словам авторов исследования из Университета Пердью в Америке, и у кошек, и у собак приношение предметов оказалось менее распространенным среди самок, пожилых животных и животных с проблемами со здоровьем.

Авторы исследования надеются, что результаты их работы поспособствуют дальнейшему изучению того, как апортировка связана с игрой, охотой и социальным взаимодействием, причем как у кошек, так и у собак. Хотя апортировка показывает много сходств с естественным охотничьим поведением, результаты показывают, что она более тесно связана с игрой, чем с хищничеством.

Процесс одомашнивания привел к тому, что многие виды поведения у молодых особей сохранились и во взрослой жизни, и это также могло иметь место в случае игрового поведения, которое помогло диким животным научиться охотиться.

Ранее Фокус писал о том, что ученые определили самые умные породы кошек.