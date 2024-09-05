Продовольственный кризис близко: большая часть важнейших растений Земли не опыляются как следует

Новое исследование показывает, что 60% продовольственных культур на планете не посещаются достаточным количеством опылителей, а потому не достигают своего полного потенциала.

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Помимо того, что над планетой навис климатический кризис, в результате чего мир столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, а также экстремальными погодными явлениями, мир столкнулся и с продовольственным кризисом. Новое исследование показывает, что большая часть продовольственных культур планеты не достигают своего максимума из-за недостаточного опыления, пишет Science Alert.

Насекомые, обеспечивающие важнейшую услугу — опыление — массово сокращается и это не проходит бесследно. Исследователи обнаружили, что такая ситуация имеет серьезные последствия для продовольственных культур по всему земному шару. Отметим, что около 75% всех этих культур полностью или частично зависят от опыления насекомыми.

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По словам соавтора исследования, эколога из Ратгерского университета США Кэтрин Туро, это не касается основных продовольственных культур, таких как рис и пшеница, однако опыление необходимо для того, что ученые называют "питательной и интересной пищей, которая нравится людям и имеет культурное значение".

Туро отмечает, что такие популярные фрукты и овощи, как яблоки, лесные ягоды и тыквы, нуждаются в опылении насекомыми. И все же экспериментальных исследований по ограничению опылителей в культурах не хватает. Авторы исследования отмечают, науке известно, что это влияет на мировые поставки продовольствия, однако его распространенность все еще остается загадкой.

В большинстве своем предыдущие исследования были основаны на оценках максимального потенциального урожая, основанных на ручном опылении. Увы, это может переоценивать ограничение пыльцы. Прямое измерение "реального" воздействия путем отслеживания количества посещений насекомыми цветков культур и полученного урожая, как считают ученые, может дать более реалистичную картину.

В ходе своего анализа ученые попытались измерить, насколько сильно ограничение опылителей влияет на производство продуктов питания. Для этого ученые проанализировали один из самых полных глобальных наборов данных по опылению культур, который отслеживает 32 ведущие коммерческие культуры и товары, зависящие от опылителей. Отметим, что ученые использовали информацию за последние 30 лет из общедоступной международной базы данных.

Команда обнаружила, что до 60% мировых систем земледелия ограничены недостаточным опылением. Это явление затрагивает 25 из 49 различных видов проанализированных сельскохозяйственных культур, причем сильнее всего страдают черника, кофе и яблоки.

По словам Туро, данные указывают на то, что ограничение опылителей наблюдается в 85% стран в используемой базе данных, охватывающих шесть континентов. В результаты ученые считают, что полученные ими результаты вызывают беспокойство, но также оставляют место для оптимизма.

Исследователи обнаружили широко распространенный дефицит урожайности, но также считают, что за счет постоянных инвестиций в управление опылителями и исследования, люди, вероятно, смогут повысить эффективность уже существующих сельскохозяйственных угодий. Авторы исследования полагают, что этого будет достаточно для удовлетворения потребностей в питании населения мира.

Расчеты команды показывают, что увеличение посещений опылителями полей с низкой посещаемостью до уровней, наблюдаемых на полях с наилучшими показателями, может сократить разрыв между полями с низкой и высокой урожайностью на 63%.

Результаты также показывают, что ограничение опылителей немного менее вероятно в районах с большим лесным покровом в пределах 1 километра от поля. Впрочем, этот эффект не был универсальным, а потому намекает на роль более широких экосистем, окружающих сельскохозяйственные угодья, которые могут играть в выживании полезных насекомых.

Но поскольку ученые не выявили никаких закономерностей среди 12 наборов данных, которые были наиболее сильно затронуты лесами, авторы считают, что потребуются дальнейшие исследования, чтобы лучше понять чувствительность опылителей к лесному покрову.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, кто именно опылил первый цветок 140 млн лет назад.