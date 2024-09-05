Мировой рекорд. Найденное месторождение очень редкого газа оказалось крупнейшим за всю историю

Ученые провели разведку и обнаружили, что залежи гелия в Миннесоте более "ошеломляющие", чем все считали ранее.

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В начале 2024 Фокус писал о том, что в Миннесоте обнаружен огромный резервуар гелия. Уже тогда исследователи были воодушевлены его объемами, но теперь новые данные свидетельствуют, что это настоящий редкоземельный джекпот в разрезе планеты — объемы газа в месторождении в разы выше, чем считалось ранее, пишет Live Science.

Новые сейсмические данные, полученные учеными указывают на то, что резервуар значительно шире как в поперечном направлении, так и в глубину — это указывает на то, что объемы газа в резервуаре значительно больше, чем предполагали первоначальные оценки.

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Недавние испытания также указывают на то, что концентрация гелия под землей также выше, чем предыдущие "ошеломляющие" результаты, полученные в марте 2024 года. Это привело к тому, что проект в Миннесоте прочно укоренился в качестве крупного игрока на мировом рынке гелия.

По словам президента и генерального директора Pulsar Helium Томаса Абрахам-Джеймса, они с партнерами были рады получить эти 2D сейсмические данные. Результаты ученых подтвердили, что ранее обнаруженный карман гелия на глубине от 530 до 670 метров под поверхностью подтвердился. Более того, анализ предполагает, что под этим резервуаром, вероятно, находятся дополнительные газоносные зоны.

Лабораторные испытания, проведенные в июне 2024 года, показали концентрацию гелия в резервуаре от 8,7% до 14,5%, что превышает предыдущие максимальные оценки в 12,4% и 13,8%. Более того, стоит отметить, что концентрации гелия в месторождении в Миннесоте являются крупнейшими, которые когда-либо видела отрасль. Для понимания, любое месторождение гелия с концентрацией выше 0,3% считается экономически значимым.

Несмотря на то, что гелий является вторым по распространенности газом во Вселенной, он находится в дефиците на Земле. Ученые отмечают, что гелий на нашей планете образуется лишь в результате ядерного синтеза и радиоактивного распада урана и тория. В то же время, газ пользуется большим спросом, поскольку он является важным охлаждающим компонентом в ракетах, ядерных реакторах и диагностическом медицинском оборудовании, таком как аппараты магнитно-резонансной томографии.

Эксперты отмечают, что мировые поставки гелия сокращаются по всему миру, а некоторые отрасли уже сталкиваются с его дефицитом. Таким образом, если ученые найдут способ, которым можно будет извлечь гелий из хранилища в Миннесоте, это поможет в дальнейшем решить проблему дефицита, как минимум, в США.

Резервуар также мог бы обеспечить способ хранения и доступа к гелию по требованию, без необходимости в надземном хранилище. Предыдущее исследование уже показало, что гелий естественным образом вытекает на поверхность со скоростью до 23 250 кубическим метров в день. Простыми словами, нет необходимости думать над тем, как его извлечь, необходимо найти способ собирать и хранить гелий.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили еще один крупный источник "жидкого золота".