Світовий рекорд. Знайдене родовище дуже рідкісного газу виявилося найбільшим за всю історію

Вчені провели розвідку і виявили, що поклади гелію в Міннесоті більш "разючі", ніж усі вважали раніше.

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На початку 2024 року Фокус писав про те, що в Міннесоті виявлено величезний резервуар гелію. Уже тоді дослідники були натхнені його обсягами, але тепер нові дані свідчать, що це справжній рідкісноземельний джекпот у розрізі планети — обсяги газу в родовищі в рази вищі, ніж вважалося раніше, пише Live Science.

Нові сейсмічні дані, отримані вченими, вказують на те, що резервуар значно ширший як у поперечному напрямку, так і в глибину — це вказує на те, що обсяги газу в резервуарі значно більші, ніж припускали початкові оцінки.

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Недавні випробування також вказують на те, що концентрація гелію під землею також вища, ніж попередні "разючі" результати, отримані в березні 2024 року. Це призвело до того, що проєкт у Міннесоті міцно вкоренився як великий гравець на світовому ринку гелію.

За словами президента і генерального директора Pulsar Helium Томаса Абрахам-Джеймса, вони з партнерами були раді отримати ці 2D сейсмічні дані. Результати вчених підтвердили, що раніше виявлена кишеня гелію на глибині від 530 до 670 метрів під поверхнею підтвердилася. Ба більше, аналіз припускає, що під цим резервуаром, ймовірно, знаходяться додаткові газоносні зони.

Лабораторні випробування, проведені в червні 2024 року, показали концентрацію гелію в резервуарі від 8,7% до 14,5%, що перевищує попередні максимальні оцінки в 12,4% і 13,8%. Ба більше, варто зазначити, що концентрації гелію в родовищі в Міннесоті є найбільшими, які коли-небудь бачила галузь. Для розуміння, будь-яке родовище гелію з концентрацією вище 0,3% вважається економічно значущим.

Попри те, що гелій є другим за поширеністю газом у Всесвіті, він перебуває в дефіциті на Землі. Науковці зазначають, що гелій на нашій планеті утворюється лише внаслідок ядерного синтезу та радіоактивного розпаду урану і торію. Водночас газ має великий попит, оскільки він є важливим охолоджувальним компонентом у ракетах, ядерних реакторах і діагностичному медичному обладнанні, як-от апарати магнітно-резонансної томографії.

Експерти зазначають, що світове постачання гелію скорочуються по всьому світу, а деякі галузі вже стикаються з його дефіцитом. Отже, якщо вчені знайдуть спосіб, яким можна буде витягти гелій зі сховища в Міннесоті, це допоможе надалі розв'язати проблему дефіциту щонайменше у США.

Резервуар також міг би забезпечити спосіб зберігання і доступу до гелію на вимогу, без необхідності в надземному сховищі. Попереднє дослідження вже показало, що гелій природним чином витікає на поверхню зі швидкістю до 23 250 кубічних метрів на день. Простими словами, немає потреби думати над тим, як його витягти, необхідно знайти спосіб збирати й зберігати гелій.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили ще одне велике джерело "рідкого золота".