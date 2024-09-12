Исчезновение жителей острова Пасхи: древняя ДНК показала, что с ними произошло

Исследователи считают, что наконец-то выяснили судьбу цивилизации, которая высекала из камня гигантские головы.

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Отдаленный остров в Тихом океане Рапануи, который более известен под названием остров Пасхи, славится не только своими каменными головами. На протяжении долгого времени ученые гадали, при каких обстоятельствах исчезло население острова, пишет LiveScience.

Новое исследование показывает, что Рапануи никогда не переживал "самопроизвольного сокращения населения", свидетельствует свежий анализ ДНК.

Долго время ученые гадали, что могло стать причиной резкого сокращения населения полинезийского острова. Среди возможных причин называли вырубку лесов, истощение местных ресурсов и войны в 1600-х годах.

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Теперь же геном 15 жителей Рапануи показал, что никакого быстрого сокращения населения на острове никогда не было. Для того, чтобы получить ДНК жителей острова, группа ученых получила разрешение от представителей общины Рапануи для изучения останков в музее во Франции. Тела представителей коренного населения были вывезены с острова во время колонизации в конце 19-го и начале 20-го веков.

Таким образом, ДНК 15 древних жителей острова Пасхи показала, что в их истории никогда не было пресловутого "генетически узкого места", когда популяция значительно уменьшается в размерах, что приводит к потере генетического разнообразия. Вместо этого исследование показало, что количество жителей острова постоянно увеличивалось до 1860-х годов. После этого на остров совершили набег перуанские работорговцы, что сократило население острова Пасхи на треть.

"Мы не видимо доказательств какого-либо коллапса на генетическом уровне. Когда происходит подобное, уровень популяции снижется, и мы теряем генетическое разнообразие", — говорит соавтор исследования из Университета Лозанны в Швейцарии Анна-Сапфо Маласпинас.

Ученые пришли к выводу, что на Рапануи никогда не проживало более 3 тыс. человек – намного меньше, чем более ранние оценки в 15 тыс. человек. Это также указывает, что так называемый коллапс был надуманным.

В июне другая группа ученые использовала спутниковые снимки и ИИ для анализа садов на острове. Команда пришла к выводу, что земледелие на острове могло поддерживать только небольшие популяции.

Кроме этого, проведенный анализ показал, что у жителей Рапануи также имелось ДНК коренных американцев. Такое смешение могло произойти между 1250 и 1430 годами н.э. Открытие говорит о том, что жители острова Пасхи могли пересекать Тихий океан и посещать Америку, также возможно, что это коренные американцы бывали на острове Пасхи.

Напомним, новая находка на острове Пасхи удивила ученых. На острове Пасхи, или, как его называют, Рапануи, недавно нашли новую статую моаи, которая отличается от других. Исследователи полагают, что она может быть не одна.