Хищник с пятью руками. В Японии впервые за 50 лет открыли потрясающий новый вид

Исследователи нашли новый вид морских звезд, что стало первым подобным открытием в Японии за последние полсотни лет.

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Океан покрывает больше половины поверхности Земли и является домом для невероятного количества животных, некоторые из которых все еще неизвестны науке. В новом исследовании ученые открыли совершенно новый вид, который ознаменовал первое открытие такого рода в Японии за последние полсотни лет, пишет SciTechDaily.

Впервые за более чем 50 лет ученые совместно с рыбаками и сотрудниками аквариумов и музеев смогли обнаружить и описать совершенно новый вид морских звезд. Он получил название Paragonaster hoeimaruae и относится к семейству Pseudarchasteridae. По словам ученых новый вид отличается уникальным красно-бежевым окрасом, пятью конечностями и размером около 10 сантиметров.

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Авторы исследования считают, что открытие нового вида подчеркивает ценность командной работы в улучшении нашего понимания океанического биоразнообразия. По словам ведущего автора исследования Итару Кобаяши с морской биологической станции Мисаки Токийского университета, они с коллегами обнаружили новый вид морских звезд у побережья полуострова Идзу в заливе Сагами, к югу от Токио. Позже еще одна была обнаружена в Японском море, к северо-западу от префектуры Ямагути на юго-западе Японии.

Оба образца были собраны на глубине от 150 до 350 метров и имеют пропорциональное тело с пятью руками, а также отличаются характерным красным окрасом сверху и бежевым внизу. Отметим, что открытие было сделано во время погружений в период с 2021 по 2023 года — за это время ученым удалось собрать множество видов со всей Японии. Часть из них были собраны из креветочных и крабовых клеток, используемых рыбаками, а другие были пойманы с помощью трала.

Новый вид морских звезд получил свое название от рыболовного судна Hoei-maru, которое первым поймало образец. Позже ученые зарегистрировали еще несколько морских звезд в местах, отличных от тех, где были найдены первые образцы. Например, особого внимания, по мнению команды, заслуживает удивительно крупная морская звезда, достигающая около 30 сантиметров и найденная у побережья Хоккайдо.

По словам Кобаяши, в водах у берегов Японии обитает около 250 видов морских звезд, а потому ученые были удивлены, что столь яркие и крупные образцы ранее оставались незамеченными. Кроме того, по мнению команды, их исследование показывает, насколько важно для рыбаков, аквариумов, университетов и других исследовательских учреждений работать вместе.

Любопытные факты о морских звездах

Ученые отмечают, что морские звезды на самом деле вовсе не являются рыбами. Несмотря на свое название, они более тесно связаны с колючими морскими ежами и морскими огурцами. Хотя они могут казаться послушными и безвольными на песчаном пляже, на самом деле они являются важными хищниками, которые могут иметь до 50 рук, размах крыльев в метр, а их продолжительность жизни может достигать десятков лет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, где на самом деле у морской звезды голова.