Хижак із п'ятьма руками. В Японії вперше за 50 років відкрили приголомшливий новий вид

Дослідники знайшли новий вид морських зірок, що стало першим подібним відкриттям у Японії за останні півсотні років.

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Океан покриває більшу частину поверхні Землі і є домом для неймовірної кількості тварин, деякі з яких все ще невідомі науці. У новому дослідженні вчені відкрили абсолютно новий вид, який ознаменував перше відкриття такого роду в Японії за останні півсотні років, пише SciTechDaily.

Уперше за понад 50 років учені спільно з рибалками та співробітниками акваріумів і музеїв змогли виявити й описати абсолютно новий вид морських зірок. Він отримав назву Paragonaster hoeimaruae і належить до сімейства Pseudarchasteridae. За словами вчених, новий вид вирізняється унікальним червоно-бежевим забарвленням, п'ятьма кінцівками й розміром близько 10 сантиметрів.

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Автори дослідження вважають, що відкриття нового виду підкреслює цінність командної роботи в поліпшенні нашого розуміння океанічного біорізноманіття. За словами провідного автора дослідження Ітару Кобаяші з морської біологічної станції Місакі Токійського університету, вони з колегами виявили новий вид морських зірок біля узбережжя півострова Ідзу в затоці Сагамі, на південь від Токіо. Пізніше ще одну було виявлено в Японському морі, на північний захід від префектури Ямагуті на південному заході Японії.

Обидва зразки було зібрано на глибині від 150 до 350 метрів, вони мають пропорційне тіло з п'ятьма руками, а також вирізняються характерним червоним забарвленням зверху та бежевим внизу. Зазначимо, що відкриття було зроблено під час занурень у період із 2021 до 2023 року — за цей час ученим вдалося зібрати безліч видів з усієї Японії. Частину з них було зібрано з креветочних і крабових кліток, які використовують рибалки, а інших спіймали за допомогою трала.

Новий вид морських зірок отримав свою назву від рибальського судна Hoei-maru, яке першим зловило зразок. Пізніше вчені зареєстрували ще кілька морських зірок у місцях, відмінних від тих, де були знайдені перші зразки. Наприклад, на особливу увагу, на думку команди, заслуговує напрочуд велика морська зірка, що досягає близько 30 сантиметрів і знайдена біля узбережжя Хоккайдо.

За словами Кобаяші, у водах біля берегів Японії мешкає близько 250 видів морських зірок, а тому вчені були здивовані, що настільки яскраві й великі зразки раніше залишалися непоміченими. Крім того, на думку команди, їхнє дослідження показує, наскільки важливо для рибалок, акваріумів, університетів та інших дослідницьких установ працювати разом.

Цікаві факти про морських зірок

Учені зазначають, що морські зірки насправді зовсім не є рибами. Попри свою назву, вони тісніше пов'язані з колючими морськими їжаками й морськими огірками. Хоча вони можуть здаватися слухняними та безвольними на піщаному пляжі, насправді вони є важливими хижаками, які можуть мати до 50 рук, розмах крил у метр, а їхня тривалість життя може сягати десятків років.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, де насправді у морської зірки голова.