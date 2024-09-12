Облачные улицы обнаружили на Марсе: ученые заинтригованы увиденным (фото)

Исследователи составили самый полный "атлас облаков" на Красной планете.

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Исследователи составили полный каталог облаков на Марсе, который продемонстрировал невероятное разнообразие атмосферных явлений на планете, пишет New Scientist.

Известно, что марсианская атмосфера очень тонкая в сравнении с земной, а также она состоит в основном из углекислого газа. Несмотря на это, при низких температурах, вперемешку с пылью и водяным паром, атмосфера на Марсе может создавать поразительные облачные узоры.

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Эксперт из Немецкого центра авиации и космонавтики Даниэла Тирш со своей командой составила "атлас облаков" Марса. Он был создан на основе снимков зонда Mars Express Европейского космического агентства, которые охватывают более 20 лет наблюдений за Красной планетой.

По словам ученых, некоторые облака на Марсе очень похожи на те, которые можно увидеть и на Земле. Среди них облака гравитационных волн, которые выглядят тонкими, выгнутыми линиями и появляются из-за особенностей на поверхности Земли.

Далее появляются облачные улицы или же вихри горизонтальных валов, которые действительно выглядят как улицы, но разбросаны хаотическими потоками в атмосфере Марса.

Облачные улицы на Марсе Фото: ESA/DLR/FU Berlin/A. Cowart

Другие облака появляются только в атмосферных условиях Марса и не имеют аналогов на Земле, к примеру, вытянутые пылевые облака. Как можно догадаться по названию, такие облака содержат огромное количество марсианской пыли. Такие вытянутые облака могут протираться на сотни километров. Также они имеют невероятный красный оттенок.

Также ученые описали облака, которые формируются за счет уникальных особенностей Марса, такие как орографические облака. Они появляются, когда высокие горы и вулканы планеты выталкивают большие объемы газа вверх. Некоторые из таких облаков могут смешиваться с пылью, тогда они становятся похожими на вулканическое извержение, хотя Марс геологически неактивен.

Марсианские облака, похожие на извержение Фото: ESA/DLR/FU Berlin/A. Cowart

Ученые говорят, что на Марсе также есть облака, которые появляются только в определенное время суток. Речь идет о сумеречных облаках, которые появляются около горизонта, когда на Марсе восходит солнце. Такие облака принимают самые разнообразные формы. Иногда сумеречные облака похожи на перистые, а временами они напоминают необъяснимые клочки в небе.

Напомним, ученые хотят забрать часть атмосферы Марса. Секреты Красной планеты хранят не только камни на ее поверхности, считают ученые.