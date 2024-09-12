Хмарні вулиці виявили на Марсі: вчені заінтриговані побаченим (фото)

Дослідники склали найповніший "атлас хмар" на Червоній планеті.

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Дослідники склали повний каталог хмар на Марсі, який продемонстрував неймовірну різноманітність атмосферних явищ на планеті, пише New Scientist.

Відомо, що марсіанська атмосфера дуже тонка порівняно із земною, а також вона складається переважно з вуглекислого газу. Попри це, за низьких температур, упереміш із пилом і водяною парою, атмосфера на Марсі може створювати вражаючі хмарні візерунки.

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Експертка з Німецького центру авіації та космонавтики Даніела Тірш зі своєю командою склала "атлас хмар" Марса. Він був створений на основі знімків зонда Mars Express Європейського космічного агентства, які охоплюють понад 20 років спостережень за Червоною планетою.

За словами вчених, деякі хмари на Марсі дуже схожі на ті, які можна побачити й на Землі. Серед них хмари гравітаційних хвиль, які виглядають тонкими, вигнутими лініями та з'являються через особливості на поверхні Землі.

Далі з'являються хмарні вулиці або ж вихори горизонтальних валів, які дійсно мають вигляд вулиць, але розкидані хаотичними потоками в атмосфері Марса.

Хмарні вулиці на Марсі Фото: ESA/DLR/FU Berlin/A. Cowart

Інші хмари з'являються тільки в атмосферних умовах Марса і не мають аналогів на Землі, наприклад, витягнуті пилові хмари. Як можна здогадатися з назви, такі хмари містять величезну кількість марсіанського пилу. Такі витягнуті хмари можуть протиратися на сотні кілометрів. Також вони мають неймовірний червоний відтінок.

Також вчені описали хмари, які формуються завдяки унікальним особливостям Марса, такі як орографічні хмари. Вони з'являються, коли високі гори і вулкани планети виштовхують великі обсяги газу вгору. Деякі з таких хмар можуть змішуватися з пилом, тоді вони стають схожими на вулканічне виверження, хоча Марс геологічно неактивний.

Марсіанські хмари, схожі на виверження Фото: ESA/DLR/FU Berlin/A. Cowart

Учені кажуть, що на Марсі також є хмари, які з'являються тільки в певний час доби. Йдеться про сутінкові хмари, які з'являються біля горизонту, коли на Марсі сходить сонце. Такі хмари набувають найрізноманітніших форм. Іноді сутінкові хмари схожі на перисті, а часом вони нагадують незрозумілі клаптики в небі.

Нагадаємо, вчені хочуть забрати частину атмосфери Марса. Секрети Червоної планети зберігають не тільки каміння на її поверхні, вважають учені.