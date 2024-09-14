Нечто заставляет ослов в Долине Смерти умирать медленно и мучительно: люди тоже в опасности (фото)

Сотрудники национального парка обнаружили более десятка тел животных и теперь пытаются вывезти инвазивный вид из Долины Смерти, чтобы защитить их.

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Национальный парк Долина Смерти печально известен во всем мире — ежегодно здесь фиксируют экстремально высокие температуры, а в 2021 году температура и вовсе поднялась до рекордных 56,7 градуса по Цельсию. В таких экстремальных условиях сложно уцелеть любому живому существу, но жара — далеко не единственная опасность в парке, пишет IFLScience.

По меньшей менее 11 ослов, завезенных сюда во время Золотой лихорадки 19 века, были найдены мертвыми в Национальном парке Долина Смерти. Несмотря на то, что парк подвергся испепеляющим температурам самого жаркого лета за всю историю наблюдений, ученые вовсе не считают, что экстремальная жара стала причиной гибели животных.

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В настоящее время расследованием смертей животных занимается Служба национальных парков (NPS). По словам суперинтенданта Майка Рейнольдса, наиболее вероятным "убийцей" ослов, которые считаются в парке инвазивным видом, стало цветение токсичных водорослей.

Рассадником токсичных водорослей стал источник Оулс-Хоул — водоем в Долине Смерти со стоячей водой, который предоставляет лучшие условия для роста водорослей и цианобактерий. Этот процесс происходит особенно бурно после жаркого лета — в результате огромное количество микроорганизмов выделяют токсины, опасные для жизни животных.

У источника Оулс-Хоул был установлен знак, предупреждающий туристов о том, что вода небезопасна ля употребления и даже прикосновения животных и людей. Кроме того путешественников предупредили о том, что им и их домашним животным следует избегать прикосновений к мертвым телам ослов. В данный момент исследователи также работают над тем, чтобы вывести ослов из Долины Смерти — это поможет защитить животных от гибели.

Останки двух из 11 погибших ослов возле источника Оулс-Хоул Фото: National Park Service

Отметим, что ослы в Долине Смерти являются инвазивным видом. Они дальние потомки африканского дикого осла (Equua asinus) из Северной Африки и Аравийского полуострова. Сегодня в парке обитает около 4000 особей, чьи предки были завезены сюда и выпущены шахтерами во время Золотой лихорадки.

Исследователи отмечают, что инвазивные ослы могут представлять проблему для местной экосистемы. Дело в том, что они поглощают огромное количество растительности, которая и так большая редкость в пустынной среде. Это приводит к ограничению количества пищи, доступной местным животным, например, толсторогим баранам, пустынным черепахам, а также птицам, питающимся семенами. Кроме того, ослы весьма агрессивны в защите своей территории, в результате чего другие животные Долины Смерти попросту не могут добраться и без того скудным источникам воды.

Последние десятилетия ученые активно предпринимают усилия по борьбе с инвазивными видами, устраивая облавы на животных. Впрочем, из-за нехватки средств эти программы оказались провальными, а популяция инвазивных ослов в Долине Смерти все еще остается большой. К счастью для местной экосистемы, исследование 2022 года показало, что пумы на юго-западе национального парка охотятся на ослов, в результате чего уже сформировалась прочная экологическая связь.

Ранее Фокус писал о том, что ученые измерили глубину озера, которого в Долине Смерти быть не должно.