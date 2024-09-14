Надежда все еще есть. Ученые отменили предыдущий прогноз краха климатической системы Земли

Новое исследование утверждает, что прогнозирование точек невозврата климата планеты крайне неопределенно, и на то есть причины.

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Последние десятилетия ученые не перестают говорить о климатическом кризисе, который уже навис над планетой, обрушив на Землю невероятные волны жары, засухи и лесных пожаров, а также экстремальных катаклизмов. Более того, в последние несколько лет ученые также пугают человечество крахом климатической системы Земли, за чем последуют еще более экстремальные температуры и климатические условия, с которыми смогут справиться далеко не все живые организмы. Но теперь, ученые неожиданно заявили, что надежда все же есть, пишет SciTechDaily.

Новое исследование показывает, что прогнозирование точек невозврата климата, таких как замедление AMOC и падение ледяных щитов, крайне неопределенно из-за ограничений данных. Впрочем, ученые признают, что эти результаты никоим образом не отменяют необходимость сокращения выбросов парниковых газов, поскольку нестабильность климата увеличивается с потеплением.

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Результаты работы ученых-климатологов из Мюнхенского технологического университета и Потсдамского института исследований воздействия на климат показывают, что нынешние неопределенности слишком значительны, чтобы точно предсказать, когда критические компоненты системы Земли достигнут точки невозврата.

Известно, что переломные моменты, такие как падение ледяных щитов планеты, могут произойти в ответ на глобальное потепление планеты, вызванное деятельностью человека. Эти точки невозврата характеризуются быстрыми, необратимыми изменениями климата и потенциально будут иметь катастрофические последствия для всего живого на планете. Но теперь ученые утверждают, что предсказать то, когда именно произойдут эти события на самом деле сложнее, чем считалось ранее.

В ходе исследования ученые определили три основных источника этой неопределенности.

Во-первых, прогнозы, как правило, основаны на предположениях относительно основных физических механизмов, а также возможных действиях человечества в будущем. Все это используется для экстраполяции прошлых данных в будущее. Ученые считают, что эти предположения могут быть чрезмерно упрощенными и приводить к значительным ошибкам.

Во-вторых, долгосрочные прямые наблюдения за климатической системой планеты в действительности редки, а рассматриваемые компоненты климатической системы Земли могут быть ненадлежащим образом представлены данными.

В-третьих, исторические климатические данные планеты все еще неполны. Ученые считают, что огромные пробелы в данных, особенно за длительные периоды в прошлом, и методы, используемые для заполнения этих пробелов могут вносить ошибки в статистику, используемую для прогнозирования переломных моментов.

В то же время ученые отмечают, что статистические данные все еще хорошо для наблюдения за основными частями климатической системы Земли и выявления тех из них, которые вышли из строя или стали более нестабильными.

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