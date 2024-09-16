Прорыв в судебной экспертизе: установить точное время смерти можно даже после заморозки (фото)

Исследователи обнаружили скрытую подсказку, позволяющую определить время смерти замороженного трупа — это повысит раскрываемость преступлений.

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Оценка времени смерти, известная как посмертный интервал, является сложной задачей. Однако этот процесс играет ключевую роль в судебно-медицинских расследованиях, поскольку может предоставить критически важную информацию о хронологии событий, приведших к смерти человека, пишет Science Alert.

Обнаруженная информация может сузить потенциальные сценарии и подозреваемых, что положительно влияет на статистику раскрываемости уголовных дел. Судмедэксперты знают, что на месте преступления важны все факторы, в том числе: условия окружающей среды и состояние человека до смерти. В конечном итоге все эти нюансы влияют на скорость разложения.

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Исторически сложилось так, что ученые оценивали время смерти, наблюдая за посмертными физическими и биологическими изменениями в организме, такими как затвердение, скопление жидкости и охлаждение. Однако эти методы, увы, ограничены изменчивостью и зависимостью от внешних факторов. К счастью для нас, расчет посмертного интервала стал значительно лучше с появлением молекулярной биологии.

По словам судебных экспертов в Университетах Центрального Ланкашира и Северной Дакоты, определение времени смерти, увы, все еще остается сложной задачей. Ученые использовали молекулярную биологию и биоинформатику для разработки инструментов, которые помогут исследователям и следователям лучше оценить посмертный интервал.

Новое исследование ученых показывает, что изучение микробов, участвующих в разложении, может с высокой точностью предсказать время, прошедшее с момента смерти в условиях экстремального холода.

Разложение в холоде

Исследование проводилось в одном из самых холодных городов в США — Гранд-Форксе (Северная Дакота). Метеорологи отмечают, что зимы здесь характеризуются температурами, которые могут опускаться до -40 градусов по Цельсию, а скорость ветра может достигать 50 км/час.

Эксперты отмечают, что чрезвычайно холодной среде традиционных методов определения времени смерти может быть просто недостаточно. Например, тело охлаждается намного быстрее в холодных условиях, что может исказить оценки, основанные на температуре тела. Кроме того, холодная среда способна отсрочить начало и продолжительность одеревенения тела, а также замедлить или остановить процесс разложения, включая активность насекомых и падальщиков.

Не менее важным фактором является и снег — он способен изолировать тело, удерживая остаточное тепло и повышая температуру немного выше, чем окружающая среда. Этот изолирующий эффект позволяет телу разлагаться медленнее по сравнению с телами, находящимися на открытом воздухе.

Исследователи собирают образцы изнутри и снаружи носов мертвых свиней Фото: Lavinia Iancu

Новый метод определения времени смерти

В таких условиях, по словам команды, необходимо использовать дополнительные средства для понимания разложения и оценки времени смерти. Продвинутые молекулярные методы, такие как анализ микробиома, экспрессии генов и деградации белков, могут помочь предоставить ценную информацию о месте преступления.

Определенные микробы присутствуют на разных стадиях разложения, способствуя распаду тканей и переработке питательных веществ. Судебно-медицинские эксперты могут взять образцы микробов, живущих в мертвом теле, чтобы определить, как давно умер человек, на основе состава микробной популяции.

В своей работе ученые сосредоточились на выявлении общих закономерностей в микробных изменениях, происходящих во время разложения в экстремально холодных условиях. Эксперимент продлился 23 недели, в течение которых ученые проанализировали 393 образца микробов из внутренней и внешней части носов мертвых свиней, покрытых снегом. Отметим, что свиньи разлагаются также, как и люди, а потому в подобных экспериментах обычно используют именно этих животных.

Результаты анализа показали, что бактериальные виды Psychrobacter, Pseudomonas и Carnobacterium могут лучше всего предсказать время после смерти в экстремальных зимних условиях до шести месяцев после смерти с погрешностью чуть более девяти дней.

Команда также обнаружила, что различные виды бактерий наиболее многочисленны в разные временные интервалы, например:

уровни Psychrobacter увеличиваются через пять недель после смерти, через 10 недель — они наиболее многочисленны;

Pseudomonas — увеличиваются в период между 5-9 недель и достигают пика через 18 недель.

Польза для судебной экспертизы

Результаты нового исследования ученых показывают, что разложение не останавливается полностью даже в холодных условиях. А значит, изучение микросреды, в том числе локальных условий, окружающих тело, в том числе температуры, влажности и микробной активности, может стать ключом к определению времени смерти.

Ранее Фокус писал о том, что где бы ни лежал труп, там всегда появляются одни и те же организмы.