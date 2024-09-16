Прорив у судовій експертизі: встановити точний час смерті можна навіть після заморозки (фото)

Дослідники виявили приховану підказку, що дає змогу визначити час смерті замороженого трупа — це підвищить розкриття злочинів.

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Оцінка часу смерті, відома як посмертний інтервал, є складним завданням. Однак цей процес відіграє ключову роль у судово-медичних розслідуваннях, оскільки може надати критично важливу інформацію про хронологію подій, що призвели до смерті людини, пише Science Alert.

Виявлена інформація може звузити потенційні сценарії й підозрюваних, що позитивно впливає на статистику розкриття кримінальних справ. Судмедексперти знають, що на місці злочину важливими є всі фактори, зокрема: умови довкілля і стан людини до смерті. Зрештою всі ці нюанси впливають на швидкість розкладання.

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Історично склалося так, що вчені оцінювали час смерті, спостерігаючи за посмертними фізичними та біологічними змінами в організмі, такими як затвердіння, скупчення рідини та охолодження. Однак ці методи, на жаль, обмежені мінливістю і залежністю від зовнішніх факторів. На щастя для нас, розрахунок посмертного інтервалу став значно кращим із появою молекулярної біології.

За словами судових експертів в Університетах Центрального Ланкаширу і Північної Дакоти, визначення часу смерті, на жаль, все ще залишається складним завданням. Вчені використовували молекулярну біологію і біоінформатику для розробки інструментів, які допоможуть дослідникам і слідчим краще оцінити посмертний інтервал.

Нове дослідження вчених показує, що вивчення мікробів, які беруть участь у розкладанні, може з високою точністю передбачити час, що минув з моменту смерті в умовах екстремального холоду.

Розкладання в холоді

Дослідження проводилося в одному з найхолодніших міст у США — Гранд-Форксі (Північна Дакота). Метеорологи зазначають, що зими тут характеризуються температурами, які можуть опускатися до -40 градусів за Цельсієм, а швидкість вітру може сягати 50 км/год.

Експерти зазначають, що в надзвичайно холодному середовищі традиційних методів визначення часу смерті може бути просто недостатньо. Наприклад, тіло охолоджується набагато швидше в холодних умовах, що може спотворити оцінки, засновані на температурі тіла. Крім того, холодне середовище здатне відтермінувати початок і тривалість здерев'яніння тіла, а також сповільнити або зупинити процес розкладання, включно з активністю комах і падальників.

Не менш важливим фактором є і сніг — він здатний ізолювати тіло, утримуючи залишкове тепло і підвищуючи температуру трохи вище, ніж навколишнє середовище. Цей ізолювальний ефект дає змогу тілу розкладатися повільніше порівняно з тілами, що перебувають на відкритому повітрі.

Дослідники збирають зразки зсередини і зовні носів мертвих свиней Фото: Lavinia Iancu

Новий метод визначення часу смерті

У таких умовах, за словами команди, необхідно використовувати додаткові засоби для розуміння розкладання й оцінки часу смерті. Просунуті молекулярні методи, такі як аналіз мікробіому, експресії генів і деградації білків, можуть допомогти надати цінну інформацію про місце злочину.

Певні мікроби присутні на різних стадіях розкладання, сприяючи розпаду тканин і переробленню поживних речовин. Судово-медичні експерти можуть взяти зразки мікробів, що живуть у мертвому тілі, щоб визначити, як давно померла людина, на основі складу мікробної популяції.

У своїй роботі вчені зосередилися на виявленні загальних закономірностей у мікробних змінах, що відбуваються під час розкладання в екстремально холодних умовах. Експеримент тривав 23 тижні, протягом яких учені проаналізували 393 зразки мікробів із внутрішньої та зовнішньої частини носів мертвих свиней, покритих снігом. Зазначимо, що свині розкладаються так само як і люди, а тому в подібних експериментах зазвичай використовують саме цих тварин.

Результати аналізу показали, що бактеріальні види Psychrobacter, Pseudomonas і Carnobacterium можуть найкраще передбачити час після смерті в екстремальних зимових умовах до шести місяців після смерті з похибкою трохи більше ніж дев'ять днів.

Команда також виявила, що різні види бактерій найбільш численні в різні часові інтервали, наприклад:

рівні Psychrobacter збільшуються через п'ять тижнів після смерті, через 10 тижнів — вони найбільш численні;

Pseudomonas — збільшуються в період між 5-9 тижнями й досягають піка через 18 тижнів.

Користь для судової експертизи

Результати нового дослідження вчених показують, що розкладання не зупиняється повністю навіть у холодних умовах. А отже, вивчення мікросередовища, зокрема локальних умов, що оточують тіло, зокрема температури, вологості та мікробної активності, може стати ключем до визначення часу смерті.

Раніше Фокус писав про те, що де б не лежав труп, там завжди з'являються одні й ті самі організми.