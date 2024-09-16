Самая экстремальная "волна-убийца" в истории: гигантская стена воды достигла высоты 4 этажа (видео)

Невероятных размеров волна возникла как гром среди ясного неба, подняв буй у побережья Британской Колумбии на невероятные 17,6 метра.

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Океан покрывает большую часть поверхности планеты, но все еще является самым малоизученным местом на Земле. Порой он неожиданно порождает гигантские волны, высота которых достигает четвертого этажа, их также называют "волнами-убийцами", пишет Science Alert.

Одно из таких удивительных событий было зафиксировано учеными в ноябре 2020 года, когда гигантская волна возникла посреди Тихого океана как гром среди ясного неба, подняв одинокий буй у побережья Британской Колумбии на высоту 17,6 метра. Для сравнения, такая высота эквивалентна высоте четвертого этажа.

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Теперь исследователи считают, что эта гигантская волна стала самой экстремальной за всю историю человечества. Более того, наблюдения показывают, что столь исключительной величины волны, вероятно, возникают лишь раз в 1300 лет. Ученые также полагают, если бы буй не был под наблюдением исследователей, мы, вероятно, никогда бы не узнали о существовании этой гигантской волны.

В течение сотен лет волны убийцы считались всего лишь морским фольклором. Лишь в 1995 году ученые впервые смогли доказать, что огромные волны действительно существуют и вовсе не являются мифом. В первый день нового года огромная волна высотой 26 метров внезапно ударила по буровой платформе примерно в 160 километрах от побережья Норвегии.

В то время так называемая волна Драупнера бросила вызов всем предыдущим моделям, которые составляли ученые. С тех пор по всему земному шару были зарегистрированы десятки других волн-убийц. Отметим, что волна, всплывшая около острова Ванкувер, вовсе не была самой высокий за всю историю, однако ее относительный размер в сравнении с волнами вокруг оказался беспрецедентным.

Ученые утверждают, что волной-убийцей считается любая волна более чем в да раза превышающая высоту окружающих ее волн. Например, волна Драупнера была 25,6 метра в высоту, в то время как ее соседи были всего 12 метров в высоту. Для сравнения, волна у острова Ванкувер была в три раза больше окружающих ее волн.

По словам физика и Университета Виктории Йоханнеса Геммриха, пропорционально волна у острова Ванкувер, вероятно, стала самой экстремальной волной-убийцей из всех, когда-либо зарегистрированных. Отметим, что ранее ученые наблюдали лишь несколько волн-убийц в условиях открытого моря напрямую, но ни одна из них не достигла такого масштаба.

Сегодня исследователи все еще пытаются выяснить, как образуются волны-убийцы, чтобы иметь возможность лучше предсказать, когда они возникнут. Это включает в себя измерение волн-убийц в реальном времени, а также запуск моделей того, как они поднимаются ветром.

Исследователи считают, что даже волны-убийцы, возникающие далеко от берега, все равно несут угрозу. Во-первых, они могут нарушить морские операции, во-вторых, разрушить ветряные электростанции и нефтяные вышки. Если они достаточно велики, они даже могут подвергнуть риску жизни отдыхающих на пляже. Ученые также считают, что по мере нагревания планеты волны-убийцы в Тихом океане, вероятно, будут становиться все более распространенными.

Ранее Фокус писал о том, что разгадан секрет самых жестоких волн-убийц на Земле: их создают "изгои" в океане.