Найекстремальніша "хвиля-вбивця" в історії: гігантська стіна води досягла висоти 4 поверху (відео)

Неймовірних розмірів хвиля виникла як грім серед ясного неба, піднявши буй біля узбережжя Британської Колумбії на неймовірні 17,6 метра.

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Океан покриває більшу частину поверхні планети, але все ще є найбільш маловивченим місцем на Землі. Часом він несподівано породжує гігантські хвилі, висота яких сягає четвертого поверху, їх також називають"хвилями-вбивцями", пише Science Alert.

Одну з таких дивовижних подій було зафіксовано вченими в листопаді 2020 року, коли гігантська хвиля виникла посеред Тихого океану як грім серед ясного неба, піднявши самотній буй біля узбережжя Британської Колумбії на висоту 17,6 метра. Для порівняння, така висота еквівалентна висоті четвертого поверху.

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Тепер дослідники вважають, що ця гігантська хвиля стала найекстремальнішою за всю історію людства. Ба більше, спостереження показують, що настільки виняткової величини хвилі, ймовірно, виникають лише раз на 1300 років. Вчені також вважають, якби буй не був під наглядом дослідників, ми, ймовірно, ніколи б не дізналися про існування цієї гігантської хвилі.

Протягом сотень років хвилі вбивці вважалися всього лише морським фольклором. Лише 1995 року вчені вперше змогли довести, що величезні хвилі дійсно існують і зовсім не є міфом. У перший день нового року величезна хвиля заввишки 26 метрів раптово вдарила по буровій платформі приблизно за 160 кілометрів від узбережжя Норвегії.

У той час так звана хвиля Драупнера кинула виклик усім попереднім моделям, які складали вчені. Відтоді по всій земній кулі було зареєстровано десятки інших хвиль-убивць. Зазначимо, що хвиля, яка спливла біля острова Ванкувер, зовсім не була найвищою за всю історію, проте її відносний розмір порівняно з хвилями навколо виявився безпрецедентним.

Вчені стверджують, що хвилею-вбивцею вважається будь-яка хвиля, яка більш ніж удвічі перевищує висоту хвиль, що її оточують. Наприклад, хвиля Драупнера була 25,6 метра заввишки, тоді як її сусіди були всього 12 метрів заввишки. Для порівняння, хвиля біля острова Ванкувер була втричі більшою за хвилі, що її оточували.

За словами фізика та Університету Вікторії Йоганнеса Геммріха, пропорційно хвиля біля острова Ванкувер, ймовірно, стала найекстремальнішою хвилею-вбивцею з усіх, коли-небудь зареєстрованих. Зазначимо, що раніше вчені спостерігали лише кілька хвиль-убивць в умовах відкритого моря безпосередньо, але жодна з них не досягла такого масштабу.

Сьогодні дослідники все ще намагаються з'ясувати, як утворюються хвилі-вбивці, щоб мати можливість краще передбачити, коли вони виникнуть. Це передбачає вимірювання хвиль-убивць у реальному часі, а також запуск моделей того, як вони підіймаються вітром.

Дослідники вважають, що навіть хвилі-вбивці, що виникають далеко від берега, все одно несуть загрозу. По-перше, вони можуть порушити морські операції, по-друге, зруйнувати вітряні електростанції та нафтові вежі. Якщо вони досить великі, вони навіть можуть піддати ризику життя відпочивальників на пляжі. Вчені також вважають, що в міру нагрівання планети хвилі-вбивці в Тихому океані, ймовірно, ставатимуть дедалі поширенішими.

Раніше Фокус писав про те, що розгадано секрет найжорстокіших хвиль-убивць на Землі: їх створюють "ізгої" в океані.