Крохотные акваланги. Ученые наконец-то выяснили, зачем ящерицы носят на голове пузырьки воздуха

Исследователи провели эксперимент и обнаружили, что эти крохотные пузырьки воздуха на мордочке помогают ящерицам дольше находиться под водой.

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Несколько лет назад водяные анолисы (Anolis aquaticus) попали в заголовки газет, когда их заметили в ручьях Коста-Рики с блестящими пузырьками на голове. Ученым потребовалось несколько лет и экспериментов, чтобы наконец-то понять, зачем они это делают, пишет Science Alert.

В новом исследовании эколог из Университета Бингемтона Линдси Свирк провела эксперимент, дающий новое представление об этой странной адаптации, которую развили ящерицы, вероятно, чтобы избежать хищников в лесу. Свирк отмечает, что ее эксперимент действительно важен, так как он впервые показывает адаптивное значение пузырьков. Результаты показывают, что ящерицы используют эти сферы с воздухом в качестве крохотных аквалангов, которые помогают им дышать.

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В ходе эксперимента Свирк собрала 30 водных анолисов из лесного дома, а затем половину из них обработала, нанеся смягчающий увлажняющий крем на маленькие мордочки, в то время как контрольная группа не проходила эту процедуру.

Известно, что кожа ящерицы гидрофобна, что позволяет воздуху очень плотно прилипать к коже — именно это и нужно для образования пузырька. Если кожу покрыть смягчающим средством, воздух не будет прилипать к поверхности кожи, а потому пузырьки не смогут образовываться.

На следующем этапе эксперимента анолисов по одному выпускали в резервуар, наполненный пресной проточной водой, оснащенный одним камнем под поверхностью. Поведение ящериц было записано на пленку.

Результаты показывают, что все, кроме двух анолисов, сразу же нырнули и прицепились к затопленному камню. Но наиболее любопытным было то, что ящерицы, способные удерживать пузырьки воздуха на своей морде, могли оставаться под водой на 30% дольше, чем те, кто подвергся обработке увлажняющим средством.

Водяной анолис с пузырьком на лице Фото: Lindsey Swierk/Binghamton University

Таким образом, Свирк пришла к выводу, что избыточный воздух, переносимый внутри и на гидрофобной поверхности тела полуводных анолисов, работает как акваланг человека-ныряльщика, продлевая время погружения, предоставляя дополнительный объем доступного воздуха.

Более того, эксперимент Свирк подтверждает, что водные анолисы — первые известные позвоночные животные, использующие пузырьки, чтобы дышать под водой.

Отметим, что водные анолисы вовсе не единственные животные, использующие пузырьки воздуха — насекомые также используют их, чтобы оставаться под водой дольше. Поскольку насекомые такие маленькие, они даже могут полагаться на кислород, который диффундирует в пузырь, чтобы продолжать дышать во время погружения. Теперь ученые проводят этот эксперимент с водными анолисами, измеряя уровень кислорода в воде, чтобы понять, могут ли они, так же как и насекомые, полагаться на кислород, диффундирующий пузырь.

Исследователи полагают, что у половодных рептилий вокруг головы могут располагаться резервные воздушные карманы, позволяющие им наполнять основной. По словам Свирк, именно это она хочет проверить в следующих исследованиях.

Ранее Фокус писал о том, что ученые открыли новый вид вымершей ящерицы, которую раньше считали древней птицей.