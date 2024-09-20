Целый рой из черных дыр движется через Млечный Путь: он растянулся на 30 тыс. световых лет

Астрономы говорят, что в этом скоплении находятся сотни черных дыр, которые в 20 раз больше нашего Солнца.

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В самом сердце шарового скопления звезд может скрываться целый рой из сотни черных дыр звездной массы, пишет ScienceAlert.

Исследуемое звездное скопление называется Palomar 5. Данный звездный поток простирается на 30 тыс. световых лет и располагается в 80 тыс. световых годах от Земли. Подобные шаровые скопления астрономы часто называют "окаменелостями" ранней Вселенной. Эти скопления обычно выделяются своей большой плотностью и сферической формой, в них содержится от 100 тыс. до 1 млн очень старых звезд. Некоторые из этих звезд почти такие же старые, как и сама Вселенная.

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Звезды каждого шарового скопления образовались примерно в одно и то же время, так как родились одного газового облака. В Млечном Пути таких скоплений примерно около 150.

Среди таких скоплений выделяется один тип звездной группы, который больше походит на длинную реку из звезд, которая тянется по небу. Раньше такие потоки были редкостью для ученых, но космическая обсерватория Gaia, которая картирует Млечный Путь, обнаруживает все больше таких объектов во Вселенной.

"Доподлинно неизвестно, как образуются подобные приливные потоки, но одна из теорий заключается в том, что они представляют собой разрушенные звездные скопления", — говорит астрофизик из Университета Барселоны Марк Джилес.

Скопление же Palomar 5 является уникальным, так как имеет как широкое и неплотное распределение звезд, так и длинный приливной поток, который охватывает более 20 градусов неба. И оно прокладывает себе дорогу через Млечный Путь.

Команда исследователей провела моделирование орбиты и эволюции каждой звезды в скоплении Palomar 5, чтобы увидеть, как они оказались там, где находятся сегодня.

Также последние данные свидетельствуют о том, что в центральных областях шаровых скоплений могут находиться популяции черных дыр. Поскольку известно, что гравитация черных дыр в таких скоплениях заставляет звезды разлетаться, ученые включили их в свою симуляцию.

Результаты анализа показали, что именно популяция черных дыр звездной массы внутри Palomar 5 привела бы к той форме, которая наблюдается сегодня. Орбитальное взаимодействие могло бы вышвырнуть звезды из самого скопления в наблюдаемые приливной поток. Но для этого понадобилось бы большее количество черных дыр.

Дело в том, что звезды могут покидать скопления быстрее, чем это делали бы черные дыры.

"Количество черных дыр примерно в три раза больше, чем мы ожидали, исходя из количества звезд в скоплении. Таким образом, более 20% общей массы скопления составляют черные дыры. Каждая из низ имеет массу примерно в 20 раз больше, чем у Солнца. Эти черные дыры образовались в результате взрывов сверхновых, когда наблюдаемое скопление было еще молодым", — отмечает Джилес.

Исследование также показало, что скопление полностью распадется где-то через миллиард лет. Незадолго до этого, скопление уже полностью будет состоять из черных дыр, вращающихся вокруг галактического центра.

Напомним, каждые 10 лет через Солнечную систему пролетает необычная черная дыра. Если первичные черные дыры существуют, то есть вероятность того, что хотя бы одна из них проносится через нашу планетную систему и ее можно обнаружить.