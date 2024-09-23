Откуда моржи в Африке: ученые ломают голову над очень странным наскальным рисунком (фото)

Исследователи пытаются разгадать, кого могли изобразить древние охотники-собиратели на стенах своей пещеры.

Related video

На одной из стен пещеры в провинции Фри-Стейт в ЮАР нарисовано загадочное животное, которое долгое время ставило ученых в тупик, пишет LiveScience.

Дело в том, что наскальный рисунок похож на моржа, но как известно, в Африке не водится такой тип животных. Некоторые криптозоологи – люди, которые ищут мифических существ, таких как Лох-Несское чудовище, предположили, что на рисунке могла быть изображена саблезубая кошка.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Наскальный рисунок был сделан коренным народом охотников-собирателей сан, которые жили в регионе Кару в ЮАР. Известно, что сан обладали обширными знаниями об окружающей среде, которые передавали в своей наскальной живописи.

Часто упускается из виду то, что в их среде обитания также находились артефакты из древнего прошлого. Древние охотники жили среди ископаемых костей, черепов и других окаменелостей, оставшихся от давно вымерших рептилий. Недавние исследования свидетельствуют о том, что сан могли обнаружить кости динозавров. Именно их древние люди и нарисовали на стенах своих пещер.

Наскальные рисунки народа сан Фото: Julien Benoit, CC-BY 4.0

Авторы нового исследования предположили, что на стенах пещеры Фри-Стейт изображен вымерший вид – дицинодонт. Представитель этого вида впервые был описан в научной литература в 1845 году британским палеонтологом сэром Ричардом Оуэном. Это первый вид, который был обнаружен в длинной череде предков млекопитающих Южной Африки. Тогда исследования показали, что млекопитающие на Земле произошли от особого вида рептилий, которые называются терапсиды.

Считается, что наскальный рисунок был сделан не позднее 1853 года, когда коренное население навсегда покинуло район. Но наскальный рисунок может быть и старше, так как сан населяли данный регион на протяжении тысяч лет.

Известно, что Южноафриканская область Кару заполнена миллионами ископаемых останков, и большинство из них принадлежит именно дицинодонтам. Эти предки ходили по Земле около 265–200 млн лет назад. Развилось много видов дицинодонтов, поэтому они оставили после себя богатую летопись окаменелостей, среди которых были большие черепа и зубы. Они сохранились в обнажении скалы Кару.

Исследователи сосредоточились на любопытном рисунку, известном как "Рогатая змея", которая сбивала с толку многих ученых. На нем изображено животное с двумя бивнями. Дело в том, что эти бивни на рисунке направлены вниз, а это не характерно ни для одного животного, обитавшего в Африке.

Согласно местным легендам, коренной народ верил в том, что эти животные с бивнями являлись "животными дождя" – фантастическими существами из пантеона сан.

Сан верили, что "животные дождя" могут принимать разные формы. Исследователи считают, что это мифическое существо являлось прототипом ископаемого вида, который существовал в действительности.

Напомним, 51000-летний наскальный рисунок переворачивает историю искусства. Исследователи уверены, что обнаружили древнейший в мире рассказ.