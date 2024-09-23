Звідки моржі в Африці: вчені ламають голову над дуже дивним наскельним малюнком (фото)

Дослідники намагаються розгадати, кого могли зобразити стародавні мисливці-збирачі на стінах своєї печери.

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На одній зі стін печери в провінції Фрі-Стейт у ПАР намальована загадкова тварина, яка довгий час ставила вчених у глухий кут, пише LiveScience.

Річ у тім, що наскельний малюнок схожий на моржа, але як відомо, в Африці не водиться такий тип тварин. Деякі криптозоологи — люди, які шукають міфічних істот, таких як Лох-Неське чудовисько, припустили, що на малюнку могла бути зображена шаблезуба кішка.

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Наскельний малюнок був зроблений корінним народом мисливців-збирачів сан, які жили в регіоні Кару в ПАР. Відомо, що сан володіли великими знаннями про навколишнє середовище, які передавали у своєму наскельному живописі.

Часто не береться до уваги те, що в їхньому середовищі існування також знаходилися артефакти з давнього минулого. Стародавні мисливці жили серед викопних кісток, черепів та інших скам'янілостей, що залишилися від давно вимерлих рептилій. Нещодавні дослідження свідчать про те, що сан могли виявити кістки динозаврів. Саме їх стародавні люди й намалювали на стінах своїх печер.

Наскельні малюнки народу сан Фото: Julien Benoit, CC-BY 4.0

Автори нового дослідження припустили, що на стінах печери Фрі-Стейт зображено вимерлий вид — дицинодонт. Представник цього виду вперше був описаний у науковій літературі 1845 року британським палеонтологом сером Річардом Оуеном. Це перший вид, який був виявлений у довгій низці предків ссавців Південної Африки. Тоді дослідження показали, що ссавці на Землі походять від особливого виду рептилій, які називаються терапсиди.

Вважається, що наскельний малюнок був зроблений не пізніше 1853 року, коли корінне населення назавжди покинуло район. Але наскельний малюнок може бути і старшим, оскільки сан населяли цей регіон протягом тисяч років.

Відомо, що Південноафриканська область Кару заповнена мільйонами викопних решток, і більшість із них належить саме дицинодонтам. Ці предки ходили по Землі близько 265-200 млн років тому. Розвинулося багато видів дицинодонтів, тож вони залишили по собі багатий літопис скам'янілостей, серед яких були великі черепи та зуби. Вони збереглися у відслоненні скелі Кару.

Дослідники зосередилися на цікавому малюнку, відомому як "Рогата змія", що збивав з пантелику багатьох учених. На ньому зображена тварина з двома бивнями. Річ у тім, що ці бивні на малюнку спрямовані вниз, а це не характерно для жодної тварини, що мешкала в Африці.

Згідно з місцевими легендами, корінний народ вірив у те, що ці тварини з бивнями були "тваринами дощу" — фантастичними істотами з пантеону сан.

Сан вірили, що "тварини дощу" можуть набувати різних форм. Дослідники вважають, що ця міфічна істота була прототипом викопного виду, який існував насправді.

Нагадаємо, 51000-річний наскельний малюнок перевертає історію мистецтва. Дослідники впевнені, що виявили найдавнішу у світі розповідь.