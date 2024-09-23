Корпус разорвало на клочки: появилось видео затонувшего батискафа "Титан" (видео)

Береговая охрана США показала видео с морского дна, где покоится батискаф, затонувший во время погружения к Титанику.

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Кадры обломков затонувшего батискафа Titan компании OceanGate были опубликованы береговой охраной США. Батискаф раздавило давление во время погружения к месту крушения Титаника в прошлом году, в результате чего погибли все 5 человек, находившихся на борту, пишет Futurism.

Видео с места крушения батискафа было снято с помощью управляемого дрона береговой охраны. Камера на беспилотнике зафиксировала уничтоженный корпус батискафа, а также сферические куполы, которые были установлены на передней и задней части судна.

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Обнаруженные обломки — это все, что осталось от герметичной части Titan. Предыдущие кадры, которые были опубликованы ранее, продемонстрировали хвостовой отсек, который остался почти целым, так как был негерметичной частью батискафа. В нем находилась система жизнеобеспечения судна.

Корпус батискафа, по большей части, был сделан из углеродного волокна. Именно это решение широко критиковалось еще на моменте строительства Titan, так как материал считается достаточно хрупким, чтобы выдержать давление на большой глубине. Компанию обвиняли в том, что она отказалась использовать такие более прочные альтернативы как титан.

На видеозаписи видно, что от углеволокна остались лишь несколько черных фрагментов, которые разбросаны вокруг обломков. В это же время, титановые компоненты корпуса, судя по всему, остались невредимыми.

Кадры с места происшествия были опубликованы в рамках начавшихся слушаний по делу кораблекрушения батискафа Titan.

В центре расследования находится бывший генеральный директор компании OceanGate Стоктон Раш. Он погиб вместе со всеми на борту собственного батискафа. Еще при жизни Раш жаловался на то, что повышенные правила безопасности – это "пустые траты", а также утверждал, что такие правила душат инновации. Руководитель OceanGate даже успел подать в суд на собственного инженера, который обеспокоился вопросом недостаточной безопасности.

Необычная форма батискафа, на которой также настаивал Раш, также стала одним из расследуемых вопросов. Плюс корпус из углеродного волокна, что само по себе было необычным выбором. Этот материал испытывали на прочность под давлением всего один раз и тот не был успешным.

Во время начавшихся слушаний бывший технический директор OceanGate Тони Ниссен дал показания и объяснил, почему был уволен в 2019 году. По словам Ниссена, его уволили после того, как он заявил, что корпус Titan небезопасен. Также бывший сотрудник добавил, что глава компании не был заинтересован в соблюдении отраслевых правил, которые не регулировались законодательством, но повышали безопасность.

Слушания по делу OceanGate начались в понедельник, 23 сентября, и продлятся еще две недели.

Напомним, создатели батискафа, взорвавшегося на пути к "Титанику", отправятся в "Портал ада". Соучредитель OceanGate анонсировал новое погружение в Голубую дыру Дина, или "Портал ада" на Багамах.