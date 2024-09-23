Корпус розірвало на клаптики: з'явилося відео затонулого батискафа "Титан" (відео)

Берегова охорона США показала відео з морського дна, де покоїться батискаф, затонулий під час занурення до Титаніка.

Related video

Кадри уламків затонулого батискафа Titan компанії OceanGate були опубліковані береговою охороною США. Батискаф розчавив тиск під час занурення до місця аварії Титаніка торік, унаслідок чого загинули всі 5 осіб, які перебували на борту, пише Futurism.

Відео з місця аварії батискафа було знято за допомогою керованого дрона берегової охорони. Камера на безпілотнику зафіксувала знищений корпус батискафа, а також сферичні куполи, які були встановлені на передній і задній частині судна.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Виявлені уламки — це все, що залишилося від герметичної частини Titan. Попередні кадри, які були опубліковані раніше, продемонстрували хвостовий відсік, який залишився майже цілим, оскільки був негерметичною частиною батискафа. У ньому знаходилася система життєзабезпечення судна.

Корпус батискафа здебільшого був зроблений з вуглецевого волокна. Саме це рішення широко критикувалося ще на моменті будівництва Titan, оскільки матеріал вважається досить крихким, щоб витримати тиск на великій глибині. Компанію звинувачували в тому, що вона відмовилася використовувати такі міцніші альтернативи як титан.

На відеозаписі видно, що від вуглеволокна залишилися лише кілька чорних фрагментів, які розкидані навколо уламків. Водночас титанові компоненти корпусу, з огляду на все, залишилися неушкодженими.

Кадри з місця події опублікували в межах розпочатих слухань у справі корабельної аварії батискафа Titan.

У центрі розслідування перебуває колишній генеральний директор компанії OceanGate Стоктон Раш. Він загинув разом з усіма на борту власного батискафа. Ще за життя Раш скаржився на те, що підвищені правила безпеки — це "марні витрати", а також стверджував, що такі правила душать інновації. Керівник OceanGate навіть встиг подати до суду на власного інженера, який занепокоївся питанням недостатньої безпеки.

Незвичайна форма батискафа, на якій також наполягав Раш, також стала одним із розслідуваних питань. Плюс корпус із вуглецевого волокна, що само собою було незвичайним вибором. Цей матеріал випробовували на міцність під тиском лише один раз і той не був успішним.

Під час слухань, що розпочалися, колишній технічний директор OceanGate Тоні Ніссен дав свідчення і пояснив, чому його звільнили 2019 року. За словами Ніссена, його звільнили після того, як він заявив, що корпус Titan небезпечний. Також колишній співробітник додав, що глава компанії не був зацікавлений у дотриманні галузевих правил, які не регулювалися законодавством, але підвищували безпеку.

Слухання у справі OceanGate почалися в понеділок, 23 вересня, і триватимуть ще два тижні.

Нагадаємо, творці батискафа, що вибухнув на шляху до "Титаніка", вирушать у "Портал пекла". Співзасновник OceanGate анонсував нове занурення в Блакитну діру Діна, або "Портал пекла" на Багамах.