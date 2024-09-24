Наш мир трещит по швам. Земля приближается к нарушению 7 из 9 планетарных границ

Новое исследование показывает, что закисление океана подошло к критическому порогу чрезвычайно близко.

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Проверка состояния здоровья Земли показывает, что семь из девяти важнейших систем жизнеобеспечения нашей планеты, похоже, уже вышли из строя. Ранее ученые считали, что Земля преодолела лишь шесть планетарных границ, но теперь их количество может увеличиться, пишет The Guardian.

Согласно новому отчету о планетарных границах, представленному командой Потсдамского института исследований воздействия климата, промышленная цивилизация близка к нарушению седьмой планетарной границы. Более того, ученые полагают, что Земля, возможно, и вовсе пересекла ее — речь идет о закислении океана, что несет угрозу для морских экосистем.

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Отчет ученых основан на многолетних исследованиях, показывающих, что существует 9 основных систем и процессом жизнеобеспечения Земли — планетарных границ — все они способствуют стабильности функций земного шара.

Еще в прошлом году ученые обнаружили, что критические пороги были нарушены в шести системах. Изменение климата, появление новых сущностей, изменение целостности биосферы и модификация биогеохимических потоков считаются зонами высокого риска, в то время как планетарные границы также нарушаются в изменении системы суши и изменении пресной воды, но в меньшей степени. Ситуация во всех этих сферах значительно ухудшилась, но истощение озонового слоя остается стабильным, а улучшение наблюдается лишь в нагрузке атмосферных аэрозолей.

Теперь ученые фиксируют новый рекорд — Земля преодолела еще одну планетарную границу. По словам соавтора отчета, климатического физика Левке Цезаря, есть две причины, по которым уровни закисления океана вызывают беспокойство:

один из индикаторов океана находится в безопасном рабочем состоянии, но приближается к порогу нарушения безопасной границы;

исследования указывают на то, что нынешние условия уже являются проблематичными для некоторых морских организмов.

Наблюдения показывают, что закисление океана ухудшилось во всем мире, причем последствия наиболее выражены в Южном и Северном Ледовитом океане. Отметим, что закисление океана — явление повышения кислотности в воде из-за поглощения атмосферного углекислого газа. Уже известно, что этот процесс вредит кальфицирующим организмам, что потенциально может привести к разрушению пищевой цепи. Более того, ученые опасаются, что закисление снижает эффективность океана в качестве жизненно важного поглотителя углерода.

Отчет ученых также указывает на то, что все девять планетарных границ Земли тесно связаны, а потому любое возмущение глобальной окружающей среды, вызванное деятельностью человека, не стоит рассматривать как отдельную проблему. Авторы отчета отмечают, что такой подход попросту игнорирует то, что компоненты системы Земли постоянно взаимодействуют, образуя большую сеть, где изменения в одной сфере неизбежно затрагивают и другие.

Планетарная пограничная наука была впервые представлена в 2009 году. Предполагается, что у Земли есть 9 планетарных границ — систем и процессов, обеспечивающих жизнедеятельность нашей планеты. Нарушение границ в каждой из этих областей может нарушить стабильность, устойчивость и в целом пригодность для жизни Земли.

Ранее Фокус писал о том, что климат наносит сокрушительный удар планете: Земля на пороге новых климатических катастроф.