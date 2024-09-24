Наш світ тріщить по швах. Земля наближається до порушення 7 з 9 планетарних кордонів

Нове дослідження показує, що закислення океану підійшло до критичного порогу надзвичайно близько.

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Перевірка стану здоров'я Землі показує, що сім із дев'яти найважливіших систем життєзабезпечення нашої планети, схоже, вже вийшли з ладу. Раніше вчені вважали, що Земля подолала лише шість планетарних кордонів, але тепер їхня кількість може збільшитися, пише The Guardian.

Згідно з новим звітом про планетарні межі, представленим командою Потсдамського інституту досліджень впливу клімату, промислова цивілізація близька до порушення сьомої планетарної межі. Ба більше, вчені вважають, що Земля, можливо, і зовсім перетнула її — йдеться про закислення океану, що несе загрозу для морських екосистем.

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Звіт учених ґрунтується на багаторічних дослідженнях, які показують, що існує 9 основних систем і процесом життєзабезпечення Землі — планетарних кордонів, які сприяють стабільності функцій земної кулі.

Ще минулого року вчені виявили, що критичні пороги були порушені в шести системах. Зміна клімату, поява нових сутностей, зміна цілісності біосфери та модифікація біогеохімічних потоків вважаються зонами високого ризику, в той час, як планетарні кордони також порушуються у зміні системи суходолу та зміні прісної води, але меншою мірою. Ситуація у всіх цих сферах значно погіршилася, але виснаження озонового шару залишається стабільним, а поліпшення спостерігається лише в навантаженні атмосферних аерозолів.

Тепер учені фіксують новий рекорд — Земля подолала ще одну планетарну межу. За словами співавтора звіту, кліматичного фізика Левке Цезаря, є дві причини, через які рівні закислення океану викликають занепокоєння:

один з індикаторів океану перебуває в безпечному робочому стані, але наближається до порогу порушення безпечної межі;

дослідження вказують на те, що нинішні умови вже є проблематичними для деяких морських організмів.

Спостереження показують, що закислення океану погіршилося в усьому світі, причому наслідки найяскравіше виражені в Південному і Північному Льодовитому океані. Зазначимо, що закислення океану — явище підвищення кислотності у воді через поглинання атмосферного вуглекислого газу. Уже відомо, що цей процес шкодить кальфікуючим організмам, що потенційно може призвести до руйнування харчового ланцюга. Ба більше, вчені побоюються, що закислення знижує ефективність океану як життєво важливого поглинача вуглецю.

Звіт учених також вказує на те, що всі дев'ять планетарних меж Землі тісно пов'язані, а тому будь-яке обурення глобального довкілля, викликане діяльністю людини, не варто розглядати як окрему проблему. Автори звіту зазначають, що такий підхід просто ігнорує те, що компоненти системи Землі постійно взаємодіють, утворюючи велику мережу, де зміни в одній сфері неминуче зачіпають і інші.

Планетарна прикордонна наука була вперше презентована 2009 року. Передбачається, що у Землі є 9 планетарних кордонів — систем і процесів, що забезпечують життєдіяльність нашої планети. Порушення кордонів у кожній із цих областей може порушити стабільність, стійкість і загалом придатність для життя Землі.

Раніше Фокус писав про те, що клімат завдає нищівного удару планеті: Земля на порозі нових кліматичних катастроф.