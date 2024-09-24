Трудные времена. Разрушительное событие заставило обезьян стать добрее: о чем идет речь

Исследователи обнаружили, что ураган Мария в Пуэрто-Рико заставил макак-резусов переосмыслить свои стратегии выживания и отношения друг к другу.

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Не секрет, что трудные времена заставляют людей объединиться, теперь ученые считают, что нечто похожее происходит и у животных, по крайней мере, макак-резусов. Результаты нового исследования показывают, что разрушительный ураган Мария сделал животных более дружелюбными и помог им увеличить индивидуальную выживаемость, пишет Discover Magazine.

По словам эколога из Гарвардского университета Камиллы Тестард, они с коллегами были весьма удивлены, заметив насколько сильно все изменилось у животных после разрушительного урагана. Результаты исследования показывают, что обезьяны стали менее агрессивными — они формируют большие группы и взаимодействуют с другими особями, с которыми ранее не взаимодействовали.

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Макаки-резусы родом из Азии, но приматологу Кларенсу Карпентеру удалось ввести колонию из сотен особей в Пуэрто-Рико еще в 1930-х годах. Это было сделано для того, чтобы изучить существ, живущих ближе к его дому. Колония была основана на Кайо-Сантьяго — небольшом скалистом острове у восточного побережья Пуэрто-Рико. С тех пор прошло почти 100 лет и время от времени ученые возвращаются на остров, чтобы изучить колонию.

По словам Тестард, макаки-резусы обычно живут большими колониями с несколькими самцами и самками. Эти группы животных достаточно иерархичны, а макаки на острове раньше были довольно агрессивными по отношению к членам своей группы — об этом свидетельствуют данные наблюдений. Более того, ученые наблюдали, что отдельные особи даже пытались подняться в иерархии для укрепления своего положения, так как социальный статус определяет общий доступ к еде и ресурсам.

Новое исследование ученых началось в 2017 году, сразу после того, как ураган Мария обрушился на Пуэрто-Рико. Кайо-Сантьяго пережил одни из самых сильных ветров на острове во время шторма, и многие деревья были повалены. Исследователи, наблюдавшие за колонией до 2017 года заметили изменения в поведении группы после шторма.

Результаты наблюдений свидетельствуют, что животные начали больше общаться друг с другом и даже стали добрее к членам своей социальной группы. Теперь, по словам Тестард, они с коллегами наблюдают переход от очень агрессивного иерархического общества к менее агрессивному.

Команда отмечает, что наиболее заметными эти изменения стали в использовании тени. После разрушительного урагана осталось чрезвычайно мало деревьев, которые играют важную роль в выживании животных — температура на острове порой может достигать 37,7 градуса по Цельсию. Поскольку макаки не плавают, тень играет решающее значение в снижении температуры тела.

Ученые наблюдали, как макаки сбивались в кучу, чтобы оставаться в прохладе — в таких условиях перенаселенности макакам-резусам также пришлось повысить свою социальную толерантность. Любопытно, что такое поведение наблюдалось не только в жаркие дни, животные вели себя менее агрессивно и более терпимо даже ночью и в более прохладные дни.

По словам Тестард, такое поведение, вероятно, имеет свои преимущества. Ученые заметили, что макаки, которые были более дружелюбны все время, с большей вероятностью не выгонялись из тенистых мест в жаркие дни.

Авторы исследования теперь считают, что такие изменения в поведении макак связаны с выживанием. До урагана обезьяны чаще умирали от травм в драках с другими. Но после него тепловой стресс стал гораздо более серьезной причиной смерти, и он был связан с индивидуальным поведением.

В то же время до урагана терпимость и агрессивность не были связаны с шансами обезьян на выживание. Но теперь, похоже, все изменилось.

Ранее Фокус писал о том, что китайские ученые впервые успешно клонировали макаку-резуса: будут ли люди следующими.