Важкі часи. Руйнівна подія змусила мавп стати добрішими: про що йдеться

Дослідники виявили, що ураган Марія в Пуерто-Рико змусив макак-резусів переосмислити свої стратегії виживання і ставлення один до одного.

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Не секрет, що скрутні часи змушують людей об'єднатися. Тепер науковці вважають, що щось схоже відбувається та у тварин, принаймні, макак-резусів. Результати нового дослідження показують, що руйнівний ураган Марія зробив тварин більш доброзичливими та допоміг їм збільшити індивідуальну виживаність, пише Discover Magazine.

За словами еколога з Гарвардського університету Камілли Тестард, вони з колегами були вельми здивовані, помітивши наскільки сильно все змінилося у тварин після руйнівного урагану. Результати дослідження показують, що мавпи стали менш агресивними — вони формують великі групи та взаємодіють із іншими особинами, з якими раніше не взаємодіяли.

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Макаки-резуси родом з Азії, але приматологові Кларенсу Карпентеру вдалося завезти колонію із сотень особин у Пуерто-Рико ще в 1930-х роках. Це було зроблено для того, щоб вивчити істот, що живуть ближче до його дому. Колонія була заснована на Кайо-Сантьяго — невеликому скелястому острові біля східного узбережжя Пуерто-Рико. Відтоді минуло майже 100 років і час від часу вчені повертаються на острів, щоб вивчити колонію.

За словами Тестард, макаки-резуси зазвичай живуть великими колоніями з кількома самцями та самками. Ці групи тварин досить ієрархічні, а макаки на острові раніше були досить агресивними щодо членів своєї групи — про це свідчать дані спостережень. Ба більше, вчені відзначали, що окремі особини навіть намагалися піднятися в ієрархії задля зміцнення свого становища, адже соціальний статус визначає загальний доступ до їжі та ресурсів.

Нове дослідження вчених розпочалося у 2017 році, відразу після того, як ураган Марія обрушився на Пуерто-Рико. Кайо-Сантьяго пережив одні з найсильніших вітрів на острові під час шторму і багато дерев було повалено. Дослідники, які спостерігали за колонією до 2017 року, помітили зміни в поведінці групи після шторму.

Результати спостережень свідчать, що тварини почали більше спілкуватися одна з одною і навіть стали добрішими до членів своєї соціальної групи. Тепер, за словами Тестард, вони з колегами відзначають перехід від дуже агресивного ієрархічного суспільства до менш агресивного.

Команда зазначає, що найбільш помітними ці зміни стали у використанні тіні. Після руйнівного урагану залишилося надзвичайно мало дерев, які відіграють важливу роль у виживанні тварин — температура на острові часом може сягати 37,7 градуса за Цельсієм. Оскільки макаки не плавають, тінь відіграє вирішальне значення в зниженні температури тіла.

Вчені спостерігали, як макаки збивалися в купу, щоб залишатися в прохолоді — в таких умовах перенаселеності макакам-резусам також довелося підвищити свою соціальну толерантність. Цікаво, що така поведінка спостерігалася не тільки в спекотні дні, тварини поводилися менш агресивно і терпиміше навіть уночі та в більш прохолодні дні.

За словами Тестард, така поведінка, ймовірно, має свої переваги. Учені помітили, що макаки, які були більш доброзичливими весь час, з більшою ймовірністю не виганялися з тінистих місць у спекотні дні.

Автори дослідження тепер вважають, що такі зміни в поведінці макак пов'язані з виживанням. До урагану мавпи частіше вмирали від травм у бійках з іншими. Але після нього тепловий стрес став набагато серйознішою причиною смерті і він був пов'язаний з індивідуальною поведінкою.

Водночас до урагану терпимість і агресивність не були пов'язані з шансами мавп на виживання. Але тепер, схоже, все змінилося.

Раніше Фокус писав про те, що китайські вчені вперше успішно клонували макаку-резуса: чи будуть люди наступними.