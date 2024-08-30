Відкрито ще одну тварину, яка називає одна одну по іменах: учені розповіли, хто це

Дослідники зазначають, що вперше помітили таку поведінку і вона, ймовірно, сприяє сильній згуртованості.

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Наша планета є домівкою для неймовірної кількості тварин. Багато з них добре вивчені вченими, а про інших ми знаємо занадто мало. Раніше вчені вже виявили, що слони називають один одного по іменах, що досить незвично у тваринному світі. А тепер дослідники вперше в історії виявили в нелюдських приматів звичку, яка сприяє соціальній згуртованості, пише The Guardian.

Імена часто використовуються в спілкуванні людьми, але тварини вкрай рідко вдаються до чогось подібного. Тепер дослідники запевняють, що мавпи також використовують імена для спілкування. Зазначимо, що раніше, крім людей, така поведінка спостерігалася лише у дельфінів і слонів — вони також використовували голосові ярлики для спілкування з іншими членами свого виду.

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За словами співавтора дослідження з Єврейського університету в Єрусалимі, доктора Девіда Омера, вони з колегами знайшли докази такої поведінки у нелюдських приматів. Команда вважає, що така поведінка важлива для соціальної згуртованості мавп, а тому відіграє важливу роль у їхньому виживанні.

Автори дослідження також припускають, що інші нелюдські примати зі схожою соціальною структурою моногамної сімейної групи також могли розвинути подібну поведінку. Команда також припускає, що робота може мати й інші наслідки.

Річ у тім, що тривалий час вокалізація приматів вважалася генетично зумовленою і негнучкою, що робило її нерелевантною для розвитку людської мови. Однак результати нової роботи ставлять це твердження під сумнів.

Під час експериментів дослідники провели серію експериментів за участю загалом десятка мавп. Зазначимо, що вони є соціальними тваринами, які живуть невеликими сімейними групами і використовують вокалізації, відомі як "крики фі". Такі вокалізації дають змогу інформувати інших мавп про своє місцеперебування.

Під час експерименту команда поміщала мавп, які перебувають у різних стосунках одна з одною, в кімнату і дозволяла їм взаємодіяти. Далі тварин розділяли за допомогою бар'єру, щоб вони не могли бачити одна одну. Вчені також записали звуки, які вони видають. Результати показали, що мавпи природним чином беруть участь у спонтанній балаканині, видаючи звуки по черзі.

Проаналізувавши записані крики, вчені дійшли висновку, що мавпи використовували різні фі-крики для кожної мавпи по той бік бар'єра, схожі на імена у людей. Ба більше, за словами Омера, мавпи використовували певну поведінкову стратегію: у перших приблизно 20 криках їхня мінливість була високою — вони намагалися покликати різних одержувачів, але потім тварини видавали крик, звернений до мавпи-одержувача по той бік візуального бар'єра.

Команда додала, що мавпи в одній сімейній групі, як правило, використовували схожі крики під час звернення до певної мавпи по той бік бар'єра. На думку вчених, це є доказом використання вокальних міток у окремих сімейних груп.

Команда також провела експерименти, в яких три мавпи слухали записи криків, зроблених іншими. Дослідники виявили, що мавпи з більшою ймовірністю відповідали на заклики, спрямовані їм, а також виявили докази того, що мавпи-одержувачі могли точно ідентифікувати того, хто кличе.

Тепер учені хочуть перевірити на що здатні інші нелюдських мавпи.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що дельфіни можуть вчитися трюків навіть у дикій природі.