Секретный космический самолет Китая поймали на камеру: найдена необычная деталь (фото)

На снимках секретного китайского аппарата удалось рассмотреть интересную деталь его конструкции.

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Несмотря на то, что секретный космический самолет Китая в начале этого месяца уже приземлился после длительной миссии, мало что известно об этом аппарате, пишет Space.com.

Китай вывел свой секретный самолет на орбите 14 декабря 2023 года с помощью ракеты Long March 2F с космодрома Цзюцюань. Космический корабль провел на орбите 268 дней, совершив посадку 6 сентября 2024 года.

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"Миссия аппарата заключалась в проверке многоразовых технологий и экспериментов в области космической науки в рамках мирного использования космоса. Такое достижение говорит о развитии китайских технологий, прокладывая путь для более удобных и экономически эффективных космических путешествиях в мирных целях в будущем", — говорилось в заявлении Глобальной телевизионной сети Китая (CGTN).

Секретный космический самолет Китая Фото: Felix Schöfbänker

В заявлении также говорилось, что Китай запускал многоразовые космические аппараты в сентябре 2020 и августе 2022 года. Эти аппараты провели на орбите Земли 2 дня и 276 дней соответственно, прежде чем приземлиться обратно.

Но во время того, как последний космический самолет находился еще на орбите, ветеран космических наблюдений Феликс Шефбенкер из Верхней Австрии, сделал несколько интересных снимков корабля.

По словам Шефбенкера, ему удалось сделать снимки китайского космического самолета, на которых видна необычная треугольная форма крыльев. Эти фотографии были сделаны, когда корабль развернулся на 180 градусов с момента своих более ранних наблюдений 30 июля.

Также эксперт предполагает, что темное пятно между крыльями самолета, которое отчетливо видно на снимке, может быть грузовым отсеком аппарата.

В это же время на орбите Земли все еще находится космический самолет США X-37B. Его запустили на орбите 29 декабря 2023 года, и его миссия была не менее загадочной, чем у его китайского "коллеги". Уже прошло 267 дней с момента запуска секретной миссии США.

Напомним, эксперты считают, что таинственный китайский космический самолет имеет военное применение. У американских военных вызывает тревогу секретный самолет, о котором за 4 года, с момента его первого запуска в космос, до сих пор мало что известно.