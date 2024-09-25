Секретний космічний літак Китаю спіймали на камеру: знайдена незвичайна деталь (фото)

На знімках секретного китайського апарату вдалося розглянути цікаву деталь його конструкції.

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Попри те, що секретний космічний літак Китаю на початку цього місяця вже приземлився після тривалої місії, мало що відомо про цей апарат, пише Space.com.

Китай вивів свій секретний літак на орбіту 14 грудня 2023 року за допомогою ракети Long March 2F із космодрому Цзюцюань. Космічний корабель провів на орбіті 268 днів, здійснивши посадку 6 вересня 2024 року.

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"Місія апарату полягала в перевірці багаторазових технологій і експериментів у галузі космічної науки в рамках мирного використання космосу. Таке досягнення свідчить про розвиток китайських технологій, прокладаючи шлях для більш зручних і економічно ефективних космічних подорожей у мирних цілях у майбутньому", — йшлося в заяві Глобальної телевізійної мережі Китаю (CGTN).

Секретний космічний літак Китаю Фото: Felix Schöfbänker

У заяві також ішлося про те, що Китай запускав багаторазові космічні апарати у вересні 2020 і серпні 2022 року. Ці апарати провели на орбіті Землі 2 дні та 276 днів відповідно, перш ніж приземлитися назад.

Але під час того, як останній космічний літак перебував ще на орбіті, ветеран космічних спостережень Фелікс Шефбенкер з Верхньої Австрії, зробив кілька цікавих знімків корабля.

За словами Шефбенкера, йому вдалося зробити знімки китайського космічного літака, на яких видно незвичайну трикутну форму крил. Ці фотографії були зроблені, коли корабель розвернувся на 180 градусів з моменту своїх більш ранніх спостережень 30 липня.

Також експерт припускає, що темна пляма між крилами літака, яку чітко видно на знімку, може бути вантажним відсіком апарата.

Водночас на орбіті Землі все ще перебуває космічний літак США X-37B. Його запустили на орбіті 29 грудня 2023 року, і його місія була не менш загадковою, ніж у його китайського "колеги". Уже минуло 267 днів із моменту запуску секретної місії США.

Нагадаємо, експерти вважають, що таємничий китайський космічний літак має військове застосування. В американських військових викликає тривогу секретний літак, про який за 4 роки, з моменту його першого запуску в космос, досі мало що відомо.