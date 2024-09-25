Бессмертное морское существо способно заражать разными видами рака: ученые обеспокоены (фото)

Исследователи считают, что существо с щупальцами, похожее на медузу, могут вызывать более заразные формы рака, а угроза для людей все еще не ясна.

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Океан покрывает более 70% поверхности планеты и является домом для самых странных, а порой и самых опасных существ в мире. Теперь ученые обнаружили, что морское существо, похожее на медузу со щупальцами, по-видимому, способно жить вечно и вызывать заразную форму рака, пишет Daily Mail.

Правительственные ученые во Франции изучали "коричневых гидр", названных так в честь озерных чудовищ из греческого мифа, и теперь опасаются, что их "заразные виды рака" могут иметь "драматические экологические последствия", если позволить существам распространяться в дикой природе.

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До этого анализа биологи и исследователи рака полагали, что заразные виды рака коричневых гидр могут возникнуть лишь в результате редкого "идеального шторма" свойств хозяина и раковых клеток. Но новые результаты исследований французского национального исследовательского агентства le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) показали, что заразные виды рака могут возникнуть просто из-за перекармливания.

Несмотря на то, что опухоли развивались лишь в лабораторных условиях, это явление в целом едва не привело к вымиранию тасманийских дьяволов у берегов Австралии за последнее десятилетие. Теперь ученые опасаются, что загрязнение планеты может вызвать более разнообразные виды рака. Более того, исследователи все еще не знают, могут ли подобные формы заболевания поражать людей.

По словам автора исследования, эволюционного эколога Софи Тиссо, основная проблема заключается в том, что человеческая деятельность может неосознанно создавать условия, способствующие распространению этих видов рака.

В ходе эксперимента ученые кормили лабораторные колонии бурых гидр (Hydra oligactis) личинками креветок (Artemia salina) — это сохранялось как для контрольной, так и для экспериментальной группы. Согласно полевому руководству Департамента охраны природы Миссури, порой, гидры способны разрастаться до больших размеров и когда это происходит в рыбоводных хозяйствах — бурые гидры могут представлять серьезную угрозу для недавно вылупившихся крохотных мальков рыб и креветок.

Выше, изображение одной из коричневых гидр исследования, у которой развились трансмиссивные опухоли - видны как комки вдоль того, что обычно является ее длинным тонким телом Фото: Sophie Tissot

Отметим, что ранее коричневая гидра привлекла внимание биолого, изучающих пресноводные экосистемы. Причиной стала, казалось бы, бесконечная продолжительность жизни этого загадочного морского существа. Наблюдения показывают, что бурые гидры не просто бросают вызов старению, они также способны регенерировать свои поврежденные части.

Тиссо с командой также обнаружили, что заразные виды рака, создаваемые бурыми гидрами, часто были "хрупкими" и могли перейти в стадию ремиссии, если ученые начинали меньше кормить морских существ.

Авторы исследования и другие биологи, изучающие трансмиссивные виды рака, в дальнейшем надеются использовать быстрый жизненный цикл гидры, чтобы лучше понять их поведение в лабораторных условиях. По словам биолога Майкла Метцгера, изучающего эволюцию рака в Тихоокеанском северо-западном исследовательском институте в Сиэтле, у бурой гидры есть высокий потенциал для революционных исследований рака. Ученый полагает, что мы можем многому научиться о фундаментальных аспектах биологии рака благодаря этим морским существам.

В ходе эксперимента команда смогла вызвать рак в своих экспериментальных группах бурой гидры менее чем за два месяца и отслеживали между четырьмя-пятью поколениями крошечного плотоядного животного, чтобы наблюдать за передачей заразных опухолей.

Авторы исследования считают, что именно "заразная" опухоль является наиболее вероятным объяснение того, почему последующие поколения гидр обретают опухоли своих родителей. По словам Тиссо, если этот вывод подтвердится в будущем, будет важно учитывать эти аспекты при изучении экосистем, которые были разрушены из-за деятельности человека.

В то же время ученые заявляют, что все еще слишком рано говорить о том, что подобные открытия, связанные с трансмиссивными видами рака бурой гидры, могут означать для людей и форм заболевания у них.

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