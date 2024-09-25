Астрономы нашли космического "Квазимодо": телескоп Джеймса Уэбба сделал открытие

Исследователи говорят, что им удалось обнаружить невероятно раздутую и ассиметричную планету.

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Ученые с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба смогли изучить атмосферу раздутой планеты, пишет Phys.org.

Данная экзопланета имеет размер Юпитера, но составляет всего одну десятую его массы. В ходе недавних наблюдений у планеты обнаружили восточно-западную асимметрию в атмосфере, то есть заметную разницу между двумя краями атмосферы.

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По словам ученых, такая асимметрия возникает из-за разницы в температуре и свойствах облаков, которая наблюдается между восточным и западным полушариями планеты. Такие нюансы крайне важны в понимании климата, динамики атмосферы и погодных условий на экзопланетах.

Исследуемая планета WASP-107b всегда повернута только одной стороной к своей родительской звезде. В результате на одной стороне планеты всегда день, а на обратной — ночь.

Команда ученых использовала метод трансмиссионной спектроскопии при помощи телескопа Уэбба. Этот инструмент астрономы используют для анализа состава атмосферы далеких экзопланет. В рамках анализа телескоп сделал серию снимков, когда планета проходила перед звездой, что дало информацию об атмосфере планеты.

Благодаря беспрецедентной точности телескопа Джеймса Уэбба, ученые смогли разделить сигналы с восточной и западной сторон атмосферы.

"Полученные снимки многое говорят нам о газах в атмосфере, облаках, структуре атмосферы, химии и о том, как все меняется при наличии большего количества солнечного света", — говорит ведущий автор исследования из Университета Аризоны Мэтью Мерфи.

Он отмечает, что данная экзопланета уникальна тем, что обладает очень низкой плотностью и достаточно низкой гравитацией. В результате этого планета буквально раздута, потому как ее атмосфера намного больше, чем у других планет такой же массы.

"В нашей Солнечной системе нет ничего подобного. Это уникально даже среди экзопланет", — подчеркивает исследователь.

Также известно, что температура на WASP-107b составляет 480 градусов по Цельсию, и это средний показатель между планетами Солнечной системы и самыми горячими экзопланетами.

Напомним, недалеко от Земли обнаружены две новые планеты. Астрономы обнаружили два мира, которые вращаются вокруг меньших, чем наше Солнце, звезд.